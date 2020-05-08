NEWS.ru — о решении руководства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) не присваивать ни одному из клубов титула победителя чемпионата и обладателя Кубка Гагарина.

Восьмёрка лучших по алфавиту

Ещё раз напомним, что ввиду распространения эпидемии COVID-19 нынешний сезон КХЛ (он был 12-м по счёту) был приостановлен 12 марта, когда состоялся заключительный матч первого раунда плей-офф с участием столичных клубов «Динамо» и «Спартак». Через несколько дней руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон-2019/20, не доиграв три оставшихся раунда плей-офф — полуфиналы и финалы конференций, а также главный финал между лучшими клубами «Запада» и «Востока».

Таким образом, восемь клубов, преодолевших стартовую стадию плей-офф, оказались одинаково обделёнными: каждый из них был готов продолжать борьбу в турнире и каждый в равной степени мог претендовать на главный трофей лиги — Кубок Гагарина. Исходя из этого, руководство КХЛ приняло решение не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина в сезоне-2019/20, а вышедшим во второй раунд плей-офф командам «присвоить технически единое место 1–8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ)».

При этом отмечается, что в итоговой классификации эти клубы будут перечислены в алфавитном порядке: «Ак Барс» (Казань), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан), «Динамо» (Москва), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия), «Салават Юлаев» (Уфа), «Сибирь» (Новосибирск), СКА (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва).

"Динамо"

Что касается остальных клубов, вылетевших в первом раунде плей-офф либо вообще не попавших в кубковую фазу сезона, для них КХЛ могла применить имеющиеся пункты спортивного регламента проведения соревнований и распределить места с девятого по 24-е по спортивному принципу.

Строчки итогового рейтинга с девятой по 16-ю заняли команды, проигравшие в стартовом раунде розыгрыша Кубка Гагарина. При этом учитывались и их результаты в «гладком» чемпионате: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Спартак» (Москва), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Витязь» (Московская область), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Нефтехимик» (Нижнекамск).

Места с 17-го по 24-е были распределены в полном соответствии с итоговой таблицей регулярного чемпионата КХЛ: «Амур» (Хабаровск), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Сочи», «Северсталь» (Череповец), «Трактор» (Челябинск), «Адмирал» (Владивосток), «Динамо» (Рига, Латвия), «Динамо» (Минск, Белоруссия).

В сложившейся ситуации лига приняла взвешенное и единственно верное решение. Несмотря на досрочное завершение чемпионата, мы должны были подвести его итоги. Соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем прошедшим во второй раунд плей-офф единое место 1–8, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке, — заявил Алексей Морозов, двукратный обладатель Кубка Гагарина, президент КХЛ.

Принятое лигой решение можно разделить на две части. Дело в том, что по итогам двух проводимых в каждом сезоне турниров — регулярного чемпионата и плей-офф — определяется не только чемпион КХЛ и обладатель Кубка Гагарина, но и победитель и призёры чемпионата России. В нынешней ситуации, когда до логического завершения была доведена лишь первая, фактически предварительная часть сезона, вердикт КХЛ по поводу неприсуждения ни одному из клубов титула обладателя Кубка Гагарина выглядит на сто процентов справедливым. Действительно, о каком победителе плей-офф можно говорить, если в розыгрыше был проведён лишь первый раунд, а несыгранным осталось самое интересное и вкусное для болельщиков?!

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ЦСКА, «Ак Барс» и СКА — трио призёров чемпионата России?

Правда, некоторые хоккейные специалисты и здесь высказали собственную, отличную от официальной точку зрения. Известный эксперт Александр Хаванов, например, в эфире федерального спортивного телеканала заявил, что для него обладателем Кубка Гагарина остаётся ЦСКА — как прошлогодний триумфатор плей-офф КХЛ.

Что ж, мнений может быть много, но факт остаётся фактом: в летописи Континентальной хоккейной лиги в графе «обладатель Кубка Гагарина» в сезоне-2019/20 будет стоять прочерк с пометкой: «сезон не был завершён из-за пандемии коронавируса». И это уже исторический факт.

Сложнее обстоит дело со второй частью принятого руководством КХЛ решения. Речь идёт об определении тройки призёров чемпионата России, в чём может быть заинтересована Федерация хоккея России (ФХР), делегирующая права на проведение национального первенства всё той же КХЛ. И вот здесь, как говорится, возможны варианты.

На утверждение совета директоров лиги будет вынесена поправка в регламент КХЛ об особом порядке, устанавливаемом Федерацией хоккея России, для определения чемпиона России, а также серебряного и бронзового призёров в сезоне-2019/20, — сказано в официальном релизе на сайте КХЛ.

Может быть, к примеру, предложен сценарий, уже использовавшийся в сезоне-2014/15, когда медалисты чемпионата России определялись по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Пять лет назад, как и сейчас, первым в таблице «гладкого» чемпионата финишировал ЦСКА, которому к титулу обладателя Кубка континента добавили значительный и весьма приятный бонус в виде золотых наград и звания лучшей команды страны.

Правда, есть одно «но»: в регламенте сезона-2014/15 способ выявления чемпиона страны и призёров был указан изначально, перед началом чемпионата, и все клубы заранее знали, что в регулярном сезоне борьба идёт не только за выход в плей-офф. Исходя из этого, многие клубы могли выстраивать всю стратегию длительного турнира. Теперь же может получиться так, что лучший клуб России будет определён задним числом, что несколько подмывает спортивный принцип.

Ведь в итоговой таблице «регулярки» вторая и третья команды — «Ак Барс» и СКА — отстали от московских «армейцев» лишь на одно очко. А значит, имели все шансы опередить конкурента, если бы заранее были в курсе, какой вес может обрести победа в «гладком» чемпионате.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Впрочем, тройка призёров чемпионата России останется неизменной и в том случае, если на совете директоров КХЛ будет предложен и некий альтернативный вариант определения лучших клубов страны. Ведь оба «армейских» клуба и казанские «барсы» дружно преодолели стартовый раунд плей-офф, подтвердив свои притязания на победу в плей-офф.

Между тем четвёртое и пятое места по итогам регулярного чемпионата заняли соответственно «Барыс» и «Йокерит», которые, понятное дело, не являются участниками российского чемпионата и к распределению наград этого турнира не могут иметь никакого отношения. Шестым финишировал «Авангард», вылетевший в первом раунде плей-офф от «Салавата Юлаева»: следовательно, «ястребы» тоже не годятся на роль соискателя медалей чемпионата России. Как, впрочем, и московское «Динамо» с его итоговым седьмым местом в «регулярке» и отставанием в 11 очков от «Ак Барса» и СКА.

Таким образом, с высокой вероятностью можно предположить, что ФХР утвердит трио призёров чемпионата России в сезоне-2019/20 именно в таком порядке: ЦСКА, «Ак Барс», СКА. И, пожалуй, это будет столь же справедливым решением, как и вердикт КХЛ касательно итогов нынешнего прерванного пандемией сезона.