NEWS.ru — о нежелании ряда состоятельных клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) жить в новых экономических условиях и их намерении продавить идею увеличения потолка зарплат с 900 миллионов рублей до 1,3 млрд.

«Пробить миллиард» хотят «армейцы» и «Динамо»

Ещё прежний руководитель КХЛ Дмитрий Чернышенко не раз подчёркивал, что с сезона-2020/21 потолок зарплат в лиге будет зафиксирован на отметке 900 миллионов рублей, и этот лимит будет жёстким. Это означает, что ни для каких клубов не станут делать никаких исключений — правила игры будут одинаковыми для всех её участников.

Это решение выглядело вполне логичным и своевременным. Потолок зарплат как раз и существует для того, чтобы поумерить аппетиты богатых клубов, готовых скупать всех более или менее приличных хоккеистов и платить им баснословные деньги. В последние годы в КХЛ уже начало явственно наблюдаться расслоение клубов: реальную борьбу за Кубок Гагарина вели московские и петербургские «армейцы», казанский «Ак Барс», располагающие огромными бюджетами и, как следствие, имеющие возможность собирать под своими знамёнами качественных игроков на полтора-два состава.

Разумеется, такое положение дел не могло отрицательно сказываться на конкуренции в чемпионате КХЛ, а значит, и на зрительском интересе к матчам лиги.

Возглавивший Континентальную хоккейную лигу в середине февраля нынешнего года Алексей Морозов подтвердил намерение сохранить принятое ранее решение по величине потолка зарплат. А буквально через месяц, когда нагрянувшая в Россию пандемия коронавируса сначала приостановила, а затем и вовсе вынудила досрочно завершить сезон, казалось, что руководителям клубов сейчас не до потолка — нужно было оперативно решать другие, более насущные вопросы.

Однако, как выяснилось, желание красиво жить у клубов-олигархов не отбил ни опасный вирус, ни экономический кризис, постигший сидящую больше месяца на карантине страну. Те же СКА, ЦСКА и примкнувшее к ним московское «Динамо» намерены на ближайшем внеочередном совете директоров КХЛ, которое должно состояться в последний день апреля, поставить вопрос о потолке зарплат ребром. Представители «бело-голубых» даже озвучили конкретные размеры своих запросов, предлагая поднять ограничительный лимит платёжной ведомости клубов лиги до 1,1–1,3 млрд рублей.

Нет никаких сомнений, что оба «армейских» гранда обеими руками поддержат это предложение. Ведь ЦСКА уже понёс серьёзные кадровые потери, отпуская нескольких ведущих игроков за океан, а чтобы заполнить бреши в составе, необходимо пригласить игроков соответствующего уровня и на соответствующие зарплаты. Однако новый потолок существенно затрудняет этот процесс, поскольку втиснуть под него контракты с дорогостоящими новичками уже не удастся.

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Снова «на халявку» выиграть Олимпиаду?

Питерские «армейцы» тоже начали разгружать свою платёжную ведомость, не став продлевать контракты с Александром Барабановым (уже фактически стал игроком клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс»), Артёмом Зубом (тоже одной ногой уже за океаном), Андреем Зубаревым, а также финскими легионерами Ярно Коскирантой и Йори Лехтеря. Очевидно, что на возникшие вакансии нужны новые качественные исполнители, и финансово СКА не стеснён. Однако новый потолок «всего лишь» в 900 миллионов заставляет руководство петербургского клуба «играть в пятнашки», пытаясь уложить новые контракты (с учётом действующих трудовых соглашений с остающимися в команде хоккеистами) в усохшую смету.

Стоит отметить, что у сторонников идеи поднятия потолка зарплат есть весьма мощный союзник в лице Федерации хоккея России (ФХР) и её президента Владислава Третьяка. Дело в том, что ФХР отвечает за подготовку и выступление национальной сборной страны на крупнейших международных турнирах, а на горизонте уже замаячил олимпийский турнир 2022 года в Пекине. Поскольку пандемия нанесла серьёзный удар по всему мировому хоккею, в том числе, и по НХЛ, велика вероятность, что выступающие по другую сторону Атлантики лучшие игроки планеты вновь не смогут поехать на Олимпиаду. А это значит, что у российской сборной, как и в Пхёнчхане-2018, появляется хороший шанс вновь «на халявку» прибрать золотые олимпийские медали.

Правда, для этого необходимо сохранить в стране хотя бы минимальный набор игроков более или менее приличного уровня. А как удержать их в КХЛ? Правильно, только сохранив или предложив хорошие деньги. А это возможно, в свою очередь, при более высоком потолке зарплат. Вот по этой причине из уст Третьяка тоже звучат призывы позволить клубам КХЛ тратить на гонорары хоккеистам 1,3 миллиарда целковых.

Но здесь необходимо обратиться к словам Алексея Морозова, который в одном из интервью привёл любопытные цифры. Финансирование российских клубов КХЛ, как выяснилось, на 7% обеспечивается средствами госбюджета и ещё на 52% — за счёт вливаний от государственных корпораций. Иными словами, если потолок зарплат будет поднят до 1,3 млрд рублей, то 767 миллионов из этой суммы будут выкачиваться из бюджета страны. То есть фактически из карманов налогоплательщиков — простых граждан РФ.

Не правда ли, слишком большая роскошь — особенной в той жуткой экономической ситуации, в какую пандемия загнала подавляющее большинство жителей России? Хотя и при потолке в 900 «лимонов» доля государственных средств в зарплатах хоккеистов КХЛ составит 531 миллион рублей. Но это как раз тот самый случай, когда, как говаривал и писывал вождь мирового пролетариата, лучше меньше, да лучше.

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Здравый смысл vs финансово озабоченные оппоненты

И, кстати, есть надежда, что здравый смысл не допустить реализации затеи клубов-олигархов по увеличению потолка зарплат возобладает. Председатель совета директоров омского «Авангарда» и член совета директоров КХЛ Александр Крылов в интервью изданию «Чемпионат» отметил, что лига тщательно прорабатывала вопрос о введении нового потолка, учитывала все мнения и объективные факторы, на основании чего приняла консолидированное решение. Которое теперь ни в коем случае не следует менять в угоду нескольким клубам, не способным «разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев».

Крылов также выразил удивление, что вопрос о потолке зарплат поднимается на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране.

Лига не может существовать в отрыве от неё. Если бы у нас средняя зарплата была такая же, как в Северной Америке, что позволило бы клубам сделать аналогичные цены на билеты и абонементы, тогда мы бы могли всерьёз обсуждать такие высокие доходы хоккеистов. Но сейчас текущая экономическая ситуация в стране диктует необходимость сокращения бюджетов, поэтому введение потолка — логичная и справедливая мера, — отметил один из руководителей омского «Авангарда» и КХЛ.

Плюсы от нового жёсткого потолка зарплат Крылов видит и в том, что в третьих-четвёртых звеньях команд лиги появится больше молодых игроков — собственных воспитанников, не претендующих на высокие контракты и стремящихся пробить себе дорогу в большом хоккее: «они будут знать, что им точно дадут шанс, за который надо цепляться».

Молодые хоккеисты станут по-настоящему ценным активом любого клуба. Это пойдёт нашему хоккею только на пользу и позволит рассчитывать на новых звёзд в будущем, — выразил уверенность Крылов.

По мнению одного из боссов омского «Авангарда», 900 миллионов — вполне достаточная сумма для того, чтобы собрать качественную команду в КХЛ. Игроки третьих-четвёртых звеньев, получающие по 45 миллионов в год — это очевидный нонсенс, который новое ограничение платёжной ведомости поможет устранить.

Потолок стоит подержать стабильным хотя бы два сезона, понять, как он работает, и потом уже обсуждать, стоит ли его поднимать. Думаю, что подобные меры позволят сделать КХЛ более соревновательной, интересной, конкурентоспособной и привлекательной лигой для спонсоров, болельщиков и самих игроков, — отметил Крылов.

Как видим, в руководстве лиги есть люди, которым маячащие перед глазами дензнаки не отключают способность рассуждать здраво и реалистично. Осталось понять, способны ли они выдержать натиск и не допустить торжества финансово озабоченных оппонентов на внеочередном заседании совета директоров КХЛ.