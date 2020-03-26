Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) рассматривает возможность проведения матчей плей-офф Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) в августе из-за коронавируса.
КХЛ примет решение по поводу проведения турнира после обсуждения данного вопроса с клубами МХЛ, сообщает пресс-служба Лиги.
Ранее КХЛ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за негативного развития эпидемиологической ситуации с COVID-19 в мире. Решение о распределении мест по итогам чемпионата-2019/20 будет принято на заседании Совета директоров КХЛ.
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