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Уфимский клуб «Салават Юлаев» вернёт денежные средства болельщикам, которые купили билеты на матчи с казанским «Ак Барсом». Встречи должны были пройти 22 и 24 марта, но были отменены из-за коронавируса.

Всем покупателям электронных билетов возврат денежных средств будет произведён автоматически в ближайшие дни, — сказано в заявлении клуба. Болельщикам, которые покупали билеты на стадионе клуба, для возврата средств необходимо прийти...