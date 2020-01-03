https://static.news.ru/photo/d1a176c2-3014-11ea-babd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Simon HastegÃ…Rd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

NEWS.ru — об итогах молодёжного чемпионата мира по хоккею в Чехии, в финальном поединке которого россияне вели две шайбы у канадцев в середине третьего периода, но не сумели удержать победу, а вместе с ней упустили и золотые медали.

Проблемы с дисциплиной и отсутствие баланса при игре в неравных составах

Знаете, что больше всего понравилось в хлынувшем сразу после окончания финальной встречи потоке экспресс-комментариев известных экспертов, действующих хоккеистов и адекватных болельщиков? Отсутствие присущего русскому человеку желания пускаться в крайности. Которые обычно выражаются в обильном посыпании хвалебными эпитетами нашей сборной в случае победы и поливанием отборными словесными нечистотами при поражении. Хотя положительный и отрицательный результаты в решающем поединке зачастую измеряются одной-двумя заброшенными шайбами, что само по себе исключает радикальность оценок игры команды по ходу всего турнира.

Нет, на сей раз общий тон высказываний в адрес команды Валерия Брагина был сдержанно позитивным: мол, жаль, конечно, что ребята не довели финальный поединок до победы, но винить в этом они могут только самих себя, а в целом российской сборной следует сказать спасибо за этот турнир.

Команда проиграла свою игру именно за счёт удалений — это провал в дисциплине. Наша сборная выглядела сильнее на чемпионате, но такие эмоции напоказ — недоработка с нашей стороны, — отметил в беседе с корреспондентом NEWS.ru заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин.

Были, конечно, и высказывания иного рода — с претензиями в адрес арбитров, якобы «накормивших» российскую сборную несколькими спорными удалениями во втором и третьем периодах.

Это не трагическое поражение. Ошибки есть всегда, и мы сами их допускали. Удаления — наш бич, в таких играх каждая мелочь имеет значение. А в конце помогли финские товарищи (судьи. — NEWS.ru), естественно, как всегда, — был традиционно резок в оценках в беседе с корреспондентом NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

При различной эмоциональной окраске двух приведённых мнений уважаемых экспертов нельзя не обратить внимания на одну и ту же главную причину поражения. И здесь не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы констатировать очевидное: сборная России на этом чемпионате мира так и не нашла баланса при игре в неравных составах.

Вспомните, в трёх первых матчах на турнире (проигранных чехам и американцам и даже в крупно выигранном 6:0 с канадцами на групповом этапе) подопечные Валерия Брагина ни разу не смогли реализовать численное преимущество, хотя 14 раз играли в большинстве. И это при том, что одной из функций привлечённого в тренерский штаб легендарного Игоря Ларионова как раз и было наигрывание спецбригад большинства. В результате пришлось перетасовывать сочетания при розыгрыше «лишнего» прямо по ходу турнира, и в поединке с немцами (заключительная игра в группе) и швейцарцами шайбы в большинстве наконец-то были забиты (соответственно три и две). Но следует всё же сделать поправку на не самый топовый уровень этих соперников.

Со шведами в полуфинале повезло, но нашлась ещё одна болевая точка

Кроме того, ситуация с игрой в неравных составах стала напоминать известную присказку про короткую шинель, под которой никак не согреешься: то ноги мерзнут, то голове холодно. При более или менее наладившейся реализации численного преимущества россияне в плей-офф стали из рук вон плохо действовать при дефиците игроков на площадке. И ладно бы компенсировали это минимумом удалений — нет, напротив, малые штрафы зарабатывались нашими хоккеистами легко и непринуждённо, в розницу и даже оптом. Достаточно вспомнить сразу два фола с интервалом в секунду во втором периоде финала, после чего канадцы смогли в первый раз сравнять счёт в матче, забив в формате «пять на три».

О том, что российским хоккеистам необходимо подтягивать дисциплину (и не только игровую), в один голос говорили многие специалисты ещё по ходу группового турнира. В плей-офф же, где игра в неравных составах вообще приобретает ключевую роль, несдержанность и неаккуратность в единоборствах чреваты неприятными последствиями вдвойне, а то и втройне. Наши парни пренебрегли этими хоккейными канонами — за что и поплатились.

Причём вполне могли не добраться даже до финала. Много грязи и неоправданных удалений было у россиян и в полуфинальной встрече со шведами, которые по игре ничуть не уступали нашей сборной. Однако игроки «Тре Крунур» и сами, вопреки обыкновению, не выглядели безгрешными, что их в итоге и сгубило. Как и излишнее желание раздавать неосторожные комментарии и прогнозы накануне важного поединка за шаг до финала.

Кстати, матч со шведами выявил ещё одну болевую точку российской сборной — проблему на вбрасываниях. И здесь тоже можно высказать претензии Ларионову: он, как классный центральный форвард, должен был подтянуть этот важнейший в современном хоккее элемент у своих подопечных. Однако после первого периода полуфинала со скандинавами счёт выигранных единоборств на точке вбрасывания выглядел для россиян катастрофическим — 2:16! Думается, нет нужды объяснять, что такое выигранное вбрасывание, скажем, в зоне соперника при реализации численного преимущества или проигранное — при «убийстве» штрафного времени в меньшинстве.

Я не могу сказать, что мы сыграли плохо в меньшинстве. Просто, наверное, много удалялись. Винить судей в чём-то я не вижу смысла: сказать, что были спорные удаления, нельзя, — сказал корреспонденту NEWS.ru действующий голкипер омского «Авангарда» Игорь Бобков.

С вратарём номер один так и не определились, но пополнение для первой сборной есть

Стоит отметить ещё одну проблему, которую тренерский штаб Валерия Брагина так и не смог решить по ходу МЧМ: речь идёт об основном вратаре. А ведь известный в прошлом голкипер Николай Хабибулин был призван вместе с Ларионовым в ассистенты главному тренеру именно с целью укрепить последний рубеж обороны молодёжной сборной. Однако ни Амир Мифтахов, ни Ярослав Аскаров не провели весь турнир на достаточно высоком уровне, чтобы кто-то из них мог без оговорок считаться «первым номером».

Кстати, это нашло подтверждение и в таком красноречивом факте: в трёх из шести матчей тренерскому штабу пришлось проводить замену вратаря по ходу игры. Да и в финальной встрече, которую Мифтахов отыграл от звонка до звонка, игру нашего голкипера трудно назвать безупречной. Серьезных ляпов представитель казанского «Ак Барса» не допустил, но и не выручил в тех эпизодах, когда можно и нужно было это сделать.

Резюмируя всё сказанное, можно прийти к выводу, что игровых и неигровых проблем у нынешней российской «молодёжки» хватало, а потому выход в финал и завоевание серебряных медалей — однозначный и достаточно большой успех для этой команды. И уж точно ребята не заслужили упрёков или крупных булыжников в свой огород: даже бьющие через край эмоции можно объяснить и отчасти оправдать юношеским максимализмом и азартом.

Спасибо командам за яркий и увлекательный финал. Сборная России не смогла реализовать свои возможности для победы, но вместе с тем наши молодые хоккеисты показали хорошую игру, — приводит слова министра спорта РФ Павла Колобкова пресс-служба Минспорта.

А напоследок для поднятия настроения российским болельщикам отметим, что несколько игроков нашей сборной по-настоящему здорово проявили себя на этом турнире в Чехии. Это защитники Александр Романов, второй год подряд включённый в символическую сборную МЧМ, и Егор Замула, а также нападающие Григорий Денисенко (капитан «молодёжки» уже на первых ролях и в ярославском «Локомотиве»), Кирилл Марченко и Василий Подколзин из системы питерского СКА, давно выступающий за океаном Александр Хованов.

Так что наша взрослая национальная сборная в ближайшее время получит неплохое пополнение.