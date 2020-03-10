https://static.news.ru/photo/bae94e52-62df-11ea-8fde-fa163e074e61_660.jpg Александр Гуськов Фото: KHL/vk.com

Двукратный чемпион России по хоккею, заслуженный мастер спорта Александр Гуськов назначен вице-президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по молодёжному хоккею.

Решение было принято президентом КХЛ Алексеем Морозовым, который ранее занимал эту должность.

Мы рады, что Александр принял решение присоединиться к нашей команде. Уверены, что он сможет привнести свежие идеи в развитие МХЛ и стать важной частью нашей организации, — приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Гуськов рассказал, что недолго думал над предложением.

Всю жизнь посвятил хоккею, поэтому эта деятельность мне очень интересна. Благодарен всем, кто доверил мне этот пост, буду стараться возложенные надежды оправдать, — сказал Гуськов.

Как сообщалось ранее, члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру двукратного чемпиона мира Морозова на пост президента лиги, писал NEWS.ru. Он сменил Дмитрия Чернышенко, который ранее указом президента России Владимира Путина был назначен вице-премьером правительства РФ, курирующим спорт.