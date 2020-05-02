Хоккей

Скабелка назначен главным тренером «Локомотива»

13:59, 02 мая 2020
Андрей Скабелка Андрей Скабелка Фото: Хоккейный клуб «Локомотив»/vk.com

Новым главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка.

Контракт со специалистом подписан на три года. Полный состав тренерского штаба будет известен позже, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее в качестве главного тренера Скабелка работал в белорусском «Гомеле», новосибирской «Сибири», омском «Авангарде» и казахстанском «Барысе». Также он возглавлял национальные сборные Белоруссии и Казахстана.

Ранее ярославский «Локомотив» показал дистанционный тренировочный сбор команды, писал NEWS.ru.

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