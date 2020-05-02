Скабелка назначен главным тренером «Локомотива»

Новым главным тренером ярославского хоккейного клуба «Локомотив» назначен Андрей Скабелка.
Контракт со специалистом подписан на три года. Полный состав тренерского штаба будет известен позже, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее в качестве главного тренера Скабелка работал в белорусском «Гомеле», новосибирской «Сибири», омском «Авангарде» и казахстанском «Барысе». Также он возглавлял национальные сборные Белоруссии и Казахстана.
Ранее ярославский «Локомотив» показал дистанционный тренировочный сбор команды, писал NEWS.ru.
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