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22 июня 2026 в 18:38

В Минфине США раскрыли причину смягчения санкций против иранской нефти

Министр Бессент: США смягчили санкции против нефти Ирана благодаря переговорам

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Успешные переговоры Вашингтона и Тегерана в Швейцарии позволили смягчить санкции против иранских нефтяных поставок, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в соцсети X. По его словам, ведомство оформило временную лицензию сроком на 60 дней на добычу, транспортировку и реализацию иранской нефти.

В соответствии с продолжающимися продуктивными переговорами в Швейцарии. <…> Министерство финансов выдало временную генеральную лицензию сроком на 60 дней, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти, — написал Бессент.

Ранее американские власти сняли ограничения на сделки с иранской нефтью, разрешив ее производство, реализацию и транспортировку. Разрешение будет действовать до 21 августа 2026 года.

До этого американские СМИ писали, что экспорт иранской сырой нефти через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с момента начала конфликта после снятия блокады со стороны США. Согласно данным отслеживания морских судов, в район одновременно вошли сразу три крупных супертанкера — Elva, Virgo и Vigor. В общей сложности суда перевозят около 6 млн баррелей углеводородов.

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