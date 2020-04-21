NEWS.ru рассказывает о кадровых потерях, которые уже понесли клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в нынешнее межсезонье из-за отъезда игроков за океан, и оценивает вероятность новых случаев перемещения хоккеистов в лучшую лигу мира.

Минус великолепная пятёрка и вратарь

Стоило руководству КХЛ месяц назад принять решение о досрочном завершении сезона, многие специалисты дружно сошлись во мнении, что сей факт вкупе с полной неопределённостью касательно сезона будущего вызовет волну отъездов российских — и не только — игроков за океан. Пока этот процесс не принял характера глобальной эпидемии, если говорить в целом о КХЛ, однако для прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина и победителя регулярного чемпионата нынешнего сезона — столичного ЦСКА — ситуация уже сейчас выглядит весьма тревожной.

Но дело здесь ещё и в том, что сразу у нескольких ведущих игроков «армейцев» контракты были рассчитаны до 30 апреля текущего года. И уже по ходу сезона было ясно, что, например, самый результативный игрок «красно-синих» и всей лиги Кирилл Капризов, а также голкипер Илья Сорокин почти наверняка отправятся в НХЛ. Первого давно ждёт в своих рядах «Миннесота Уайлд», второму предстоит завоёвывать место в составе «Нью-Йорк Айлендерс» в конкурентной борьбе с Семёном Варламовым и под чутким руководством Барри Тротца — бывшего наставника Александра Овечкина в «Вашингтон Кэпиталз», выигравшего Кубок Стэнли в 2018 году.

Про их планы мы знали уже давно. Что касается Кирилла, я не только был готов к его отъезду, но и поддерживал его решение, говорил, что ему нужно отправиться в НХЛ. То же могу сказать и про Илью. Хочу пожелать им, чтобы они не просто закрепились в новых командах, а стали значительной частью лиги, — заявил в интервью официальному сайту КХЛ главный тренер «армейцев» Игорь Никитин.

Кроме того, соглашение с «Коламбус Блю Джекетс» практически уже подписал партнёр Капризова по ударному звену ЦСКА Михаил Григоренко. И хотя сейчас определённые юридические нюансы не позволяют назвать этот переход состоявшимся, после 1 июля можно будет говорить о нём как о свершившемся факте.

Михаил Григоренко Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Истекают контракты с «красно-синими» также у Никиты Нестерова и Максима Шалунова, однако защитник и бывший партнёр Никиты Кучерова по «Тампе Бэй Лайтнинг» вроде бы пока в Северную Америку лыжи не навострил и готов обсудить с ЦСКА детали нового соглашения. А вот Шалунов вполне может сорваться за океан. Главный козырь форварда — способность сыграть как в центре, так и на позиции крайнего нападающего, что наверняка смогут по достоинству оценить в НХЛ. В то же время после отъезда ряда лидеров атаки у Максима появится гораздо больше возможностей проявить себя и выйти на главенствующие роли и в составе «красно-синих».

Если бы менеджерам ЦСКА не удалось договориться о продлении сотрудничества с нападающими Константином Окуловым и Антоном Слепышевым (последний вполне мог вернуться в «Эдмонтон Ойлерс»), эпидемия отъездов игроков из московского клуба точно достигла бы критической отметки. Но и сейчас рано говорить, что опасность для «армейцев» миновала, поскольку список вероятных кадровых потерь могут пополнить защитники Михаил Науменков и недавняя звезда молодёжной сборной России Александр Романов, на которого положил глаз «Монреаль Канадиенс».

Таким образом, действующий обладатель Кубка Гагарина может лишиться великолепной пятёрки и вратаря, что не может не сказаться на боеспособности команды Игоря Никитина в следующем сезоне.

Михаил Науменков Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В ожидании двух пиков «эпидемии»

На фоне тяжёлых кадровых «пробоин» потери другого «армейского» клуба — из Санкт-Петербурга — выглядят не такими серьёзными. На данный момент команда Алексея Кудашова лишилась лишь одного нападающего — Александра Барабанова, подписавшего контракт с «Торонто Мэйпл Лифс». Правда, есть за океаном спрос и на стремительно прогрессирующего защитника Артёма Зуба, и интерес к совсем молодому голкиперу Алексею Мельничуку. Но даже если эти ребята примут решение продолжать карьеру за океаном, к тотальной перестройке состава СКА это не приведёт.

К моменту написания этого материала фактически состоялся ещё один переход игрока из КХЛ в североамериканский клуб: форвард ХК «Сочи» (и, кстати, бывший игрок СКА) Андрей Алтыбармакян заключил контракт новичка с «Чикаго Блэк Хокс». Но в данном случае очевидно, что 21-летнему нападающему, проведшему далеко не лучший сезон в России, придётся для начала проявить себя в фарм-клубе «Чёрных ястребов» в АХЛ, прежде чем рассчитывать на то, чтобы стать своего рода преемником Артемия Панарина, начинавшего свою карьеру в НХЛ именно в «Чикаго».

Если говорить о хоккеистах, которые тоже могут в ближайшее время пересечь Атлантический океан и сменить место работы, довольно лакомый кусочек может достаться «Флориде Пантерз»: ряды этой команды может пополнить дуэт Артём Сергеев — Григорий Денисенко. Первый был одним из ключевых защитников уфимского «Салавата Юлаева», который в нынешнем сезоне уже наделал много шума и был готов далеко пройти в плей-офф. Второй носил капитанскую нашивку в молодёжной сборной России, драматически упустившей золотые медали в финале мирового первенства против канадцев, а также успел выйти на первые роли и в ярославском «Локомотиве».

Такова на данный момент ситуация с уже официально оформленными и потенциальными контрактами российских игроков с клубами КХЛ, но в обозримом будущем, пожалуй, стоит ожидать двух всплесков активности. Первый может случиться после 30 апреля, когда у многих хоккеистов истечёт срок действия соглашений с клубами и появится возможность открыто договариваться с новыми работодателями. Второй пик отъездов может быть связан с решением руководства НХЛ о возобновлении сезона: ведь за океаном ещё не отказались от затеи завершить нынешний чемпионат, пусть даже для этого придётся играть в июле и августе.