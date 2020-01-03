https://static.news.ru/photo/0278b57a-2ffd-11ea-977e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petr Sznapka/CTK/Global Look Press

Российская сборная не сумела выиграть молодёжный чемпионат мира, проходивший в Чехии. В финальном поединке в Остраве подопечные Валерия Брагина проиграли сверстникам из Канады — 3:4 (0:0, 2:1, 1:3).

Почти половину матча командам не удавалось открыть счёт, но на исходе 30-й минуты Никита Александров реализовал численное преимущество, удачно подправив шайбу после броска Егора Замулы от синей линии.

Канадцы отыгрались также в большинстве, причём в двойном: у россиян сразу два игрока с интервалом в секунду заработали малые штрафы. Ответную шайбу на 32-й минуте забросил Дилан Козинс.

Однако ещё до второго перерыва российская сборная сумела снова выйти вперёд: на 35-й минуте капитан команды Григорий Денисенко удачно сыграл на добивании после дальнего броска Александра Романова.

На 49-й минуте Максим Соркин увеличил преимущество россиян, но менее чем через минуту Коннор Макмайкл сократил отставание канадцев до минимума.

На 52-й минуте «Кленовые листья» во второй раз в матче реализовали численное преимущество (отличился капитан команды Барретт Хэйтон), сравняв счёт — 3:3.

За 3 минуты 57 секунд до конца третьего периода ошибка защитников россиян обернулась выходом Эйкила Томаса один на один с Амиром Мифтаховым, и канадский форвард переиграл голкипера россиян, выведя свою команду вперёд.

В концовке основного времени матча россияне получили численное преимущество, сняли вратаря, однако спустя минуту игры в большинстве сами заработали малый штраф, а затем и ещё один, лишившись возможности отыграться.

Таким образом, Канада выиграла МЧМ, сборная России завоевала серебряные медали.

Сборная Швеции стала бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира, обыграв в поединке за третье место финскую команду (3:2), ранее писал NEWS.ru.