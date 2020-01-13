Московские «армейцы» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на своей площадке упустили победу над екатеринбургским «Автомобилистом», ведя с разницей в две шайбы, и уступили в серии буллитов. Защитник ЦСКА Александр Романов, которому неделю назад исполнилось 20 лет, в новом году за свой клуб ещё не сыграл — не позволяет травма правой кисти, полученная на молодёжном чемпионате мира в Чехии. После окончания игры с уральцами NEWS.ru взял эксклюзивное интервью у одного из лучших игроков нашей сборной на мировом первенстве, включённого оргкомитетом в символическую сборную турнира.

— Прежде всего, вопрос о здоровье одного из героев МЧМ: насколько серьёзна ваша травма?

— Ничего серьёзного. Думаю, скоро смогу выйти на лёд и возобновить игры за ЦСКА.

— Сколько ещё придётся пропустить для полного восстановления?

— Вероятно, через один матч уже буду полностью готов играть.

— То есть, видимо, пропустите поединок с минским «Динамо» 14 января и сыграете уже в четверг, 16-го, против «Сочи»?

— Надеюсь, что так оно и будет.

— Тренируетесь с ограничениями?

— Да, по индивидуальной программе, поддерживаю форму. Но ледовые тренировки не прекращал.

— Как оцените итоги молодёжного первенства мира, за которым, пожалуй, как никогда пристально следила вся страна, переживая за российскую сборную? Самим игрокам уже удалось отойти, морально переключиться после неудачного финала с канадцами?

— Да, давно уже отошли, можно сказать, забыли, что происходило на этом турнире и, в частности, в финале. Для нас это уже история. А по поводу того, как оцениваю итоги, — играла наша команда, считаю, хорошо, все ребята старались, но в заключительной игре что-то не получилось. Обидно, конечно.

— Согласны, что лично для вас очевиден шаг вперёд по сравнению с аналогичным турниром годичной давности, в котором вы тоже принимали участие? Ведь в 2019-м вы со сборной завоевали бронзу, а теперь — серебро.

— Конечно, есть шаг вперёд, потому что нам удалось выйти в финал. И серебро есть серебро, это тоже неплохо.

— Всё-таки чего не хватило нашей сборной в третьем периоде финала с Канадой, когда при счёте 3:1 казалось, что вот она, победа, уже в кармане?

— У нас начались глупые удаления, и это нашу игру попросту порушило.

— В эпизоде, когда игравшие в меньшинстве канадцы выбросили шайбу за заградительное стекло транзитом через телекамеру, всем всё вроде бы разъяснили, но всё равно хотелось бы узнать ваше мнение: справедливо было бы дать сопернику ещё один малый штраф и оставить его втроём против пятерых россиян?

— Конечно, тогда казалось, что это очевидные две минуты для соперника. Но если сейчас всё разъяснили, то какой смысл спорить? После драки кулаками не машут, так что нет смысла обсуждать эту тему.

— Как вас с нападающими Никитой Ртищевым и Максимом Соркиным встретили после возвращения с МЧМ партнёры по ЦСКА? Больше поздравляли или подкалывали, что не удержали победу над канадцами?

— Были только поздравления, все ребята нас радостно и доброжелательно встретили. Было очень приятно.

— А какие слова после возвращения из Чехии сказал ваш знаменитый дед — известный в прошлом хоккеист и тренер Зинэтула Билялетдинов?

— Он был довольно сдержан в оценках: поздравлять особо не поздравлял, но всё же похвалил, сказал, что я сыграл на мировом первенстве в целом неплохо.

— Если переключиться на игры чемпионата КХЛ, вы после окончания МЧМ успели посмотреть две домашние встречи — с китайским «Куньлунем» (3:0) и «Автомобилистом» из Екатеринбурга, которому «армейцы» уступили по буллитам (2:3). Почему, на ваш взгляд, ЦСКА играет так неровно, причём даже по ходу одного матча?

— Видимо, не всегда всё получается, есть определённые нюансы в игре. Будем делать выводы и исправлять ошибки. А про себя могу сказать, что очень соскучился по партнёрам по команде, хочется побыстрее выйти на площадку и сыграть за ЦСКА.