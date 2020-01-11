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Вслед за первой командой Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — казанским «Ак Барсом» — поражение в очередном матче регулярного чемпионата потерпел и единоличный лидер лиги московский ЦСКА. «Армейцы» на своей площадке в серии буллитов уступили екатеринбургскому «Автомобилисту» — 2:3Б (2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1).

Москвичи ударно начали встречу, сразу забив две шайбы усилиями Кирилла Капризова (2-я минута) и Александра Попова (4-я). Уральцы в середине второго периода, на 30-й минуте, также ответили двумя голами, которые с интервалом в 21 секунду забросили Найджел Доус и Степан Хрипунов.

В серии послематчевых бросков единственным точным броском отметился форвард екатеринбуржцев Дэн Секстон.

Голкипер «армейцев» Илья Сорокин провёл 300-й матч в КХЛ.

«Автомобилист» уже второй раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА (в первой встрече — со счётом 2:1), однако в гостях уральцы не обыгрывали «красно-синих» почти восемь лет — с 19 февраля 2012 года.

ЦСКА (70 очков, 47 игр) продолжает лидировать в чемпионате, опережая «Ак Барс» на четыре очка. «Автомобилист» (59 очков, 46 игр) закрепился на четвёртом месте в таблице Восточной конференции.

Петербургский СКА дома в овертайме вырвал волевую победу у московского «Динамо» — 2:1ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

На 9-й минуте «бело-голубых» вывел вперёд Максим Афиногенов, защитник «армейцев» Игорь Ожиганов забросил ответную шайбу на 49-й минуте. Спустя ровно две минуты после начала овертайма победу питерцам принёс ещё один игрок обороны Артём Зуб.

СКА уже в четвёртый раз в нынешнем сезоне победил «Динамо», но сумел лишь сравняться с москвичами по набранным очкам (65), не сместив «бело-голубых» со второй строчки в таблице «Запада».

Московский «Спартак» в гостях уверенно разобрался с минским «Динамо» — 5:1 (2:0, 2:0, 1:1).

К началу второго периода «красно-белые» уже вели с разницей в три шайбы усилиями Михаила Юнькова (8-я минута), Каспарса Даугавиньша (17-я) и Ивана Вишневского (спустя 32 секунды после первого перерыва), а закрепил победу гостей дубль Анатолия Никонцева (голы на 26-й и 58-й минутах).

Три голевые передачи партнёрам отдал Александр Хохлачёв, а автором единственного гола у минчан стал на 46-й минуте Райан Спунер.

«Спартак» (60 очков, 48 игр) закрепился на пятом месте в таблице Западной конференции, минское «Динамо» отделяют от зоны плей-офф на «Западе» 18 очков.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке проиграл подмосковному «Витязю» — 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).

Победу гостям принесли точные броски Алексея Макеева (17-я минута), Павла Варфоломеева (24-я) и Куинтона Хаудена (44-я).

У нижнекамцев отличились Павел Порядин (38-я минута) и Зият Пайгин (53-я).

«Витязь» (53 очка, 46 игр) упрочил свои позиции на седьмом месте в таблице «Запада». «Нефтехимик» отстаёт от зоны плей-офф на «Востоке» на четыре очка.

«Ак Барс» потерпел разгромное поражение во Владивостоке, казахстанский «Барыс» в овертайме переиграл ярославский «Локомотив», ранее писал NEWS.ru.