https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Лидер Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» в очередном поединке регулярного чемпионата потерпел разгромное поражение во Владивостоке от «Адмирала» — 1:5 (0:2, 1:2, 0:1).

У дальневосточников сразу два игрока отметились дублями: Кирилл Пилипенко (голы на 14-й и 28-й минутах) и Адам Альмквист (на 34-й и 45-й), ещё одну шайбу забросил на 16-й минуте Никита Коростелёв.

Автором единственного гола у гостей стал Джастин Азеведо (31-я минута).

Нападающий казанцев Владимир Галузин провёл 500-й матч в КХЛ.

«Ак Барс» (66 очков, 45 игр) сохранил за собой лидерство на «Востоке», опережая занимающий второе место омский «Авангард» на четыре очка. «Адмирал» (49 очков, 45 игр) находится на девятой строчке таблицы Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на одно очко.

Казахстанский «Барыс» на своём льду в Нур-Султане в овертайме переиграл ярославский «Локомотив» — 4:3Б (2:0, 1:2, 0:1, 1:0).

В основное время у хозяев отличились Никита Михайлис (8-я минута), Корбэн Найт (за секунду до первого перерыва) и Дастин Бойд (31-я минута), у железнодорожников — Антон Ландер (на 23-й секунде второго периода), Рушан Рафиков (32-я минута) и Стефан Да Коста (46-я).

На третьей минуте овертайма победу «Барысу» принёс точный бросок Антона Сагадеева.

«Барыс» (61 очко, 47 игр) остался на третьем месте на «Востоке», но вплотную приблизился к занимающему вторую строчку омскому «Авангарду». «Локомотив» (56 очков, 48 игр) сохранил шестое место на «Западе».

Уфимский «Салават Юлаев» дома всухую разгромил рижское «Динамо» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

Дубль сделал Эдуард Гиматов (голы на 27-й и 49-й минутах), по одной шайбе забросили Владимир Жарков (3-я минута), Тему Хартикайнен (26-я) и Алексей Кручинин (46-я).

Голкипер юлаевцев Андрей Кареев отразил все 26 бросков соперника и заработал первый «сухарь» в нынешнем сезоне.

«Салават Юлаев» (52 очка, 46 игр) поднялся на шестое место на «Востоке», опередив на очко новосибирскую «Сибирь» и на два — китайский «Куньлунь Ред Стар». Отставание рижского «Динамо» от зоны плей-офф на «Западе» составляет 18 очков.

Челябинский «Трактор» на своей площадке в серии буллитов уступил ХК «Сочи» — 2:3Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1).

Уральцев дважды выводил вперёд Томаш Гика (голы на 5-й и в меньшинстве на 28-й минуте), однако Никита Точицкий (11-я минута) и Никита Выглазов (46-я) сравнивали счёт.

А тот же Точицкий стал автором победного броска в серии послематчевых буллитов.

«Сочи» (45 очков, 47 игр) остался на девятом месте на «Западе», но сократил отставание от кубковой восьмёрки до пяти очков. «Трактор» от зоны плей-офф на «Востоке» отделяют девять очков.

Финский «Йокерит» в вынесенном в Таллин матче уступил череповецкой «Северстали», писал ранее NEWS.ru.