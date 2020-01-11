https://static.news.ru/photo/6679e1de-348f-11ea-863c-fa163e074e61_660.jpg Фото: severstalclub.ru

Финский «Йокерит» и череповецкая «Северсталь» второй день подряд проводили вынесенные из Хельсинки в Таллин очные поединки в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Но если накануне «джокеры» легко переиграли одного из аутсайдеров Западной конференции (4:1), то во второй встрече «сталевары» сумели взять убедительный реванш — 5:2 (1:1, 3:1, 1:0).

Шайбы в составе череповецкой команды забросили Юрий Трубачёв (3-я минута), Богдан Якимов (24-я), Дмитрий Марковин (26-я), Егор Ал. Морозов (40-я) и Егор А. Яковлев (49-я).

У финской команды авторами голов стали Петри Контиола (9-я минута) и Петер Регин (24-я, спустя 32 секунды после второй шайбы соперника).

«Йокерит» (63 очка, 46 игр) не смог выиграть шестой кряду матч в чемпионате и упустил возможность обойти московское «Динамо» (64 очка, 48 игр), оставшись на третьем месте в таблице Западной конференции.

«Северсталь», даже несмотря на выездную победу, отстаёт от зоны плей-офф на «Западе» на семь очков.

Нижнекамский «Нефтехимик» на своей площадке победил нижегородское «Торпедо» — 4:2 (0:0, 3:2, 1:0).

У хозяев отличились Виталий Атюшов (26-я минута), Павел Порядин (28-я), Марат Хайруллин (32-я) и Павел Падакин (за 45 секунд до финальной сирены, в пустые ворота).

Кроме того, на 59-й минуте форвард «Нефтехимика» Мэтт Уайт не смог реализовать штрафной бросок, назначенный за сдвиг ворот голкипером гостей Андерсом Линдбеком.

«Автозаводцы» ответили точными бросками Виктора Шахворостова (28-я, за 25 секунд до второго гола соперника) и Джордана Шрёдера (37-я).

«Торпедо» (50 очков, 47 игр) занимает восьмое место в таблице «Запада», сохраняя отрыв в семь очков от пока не попадающих в плей-офф «Сочи» и «Северстали». «Нефтехимику», несмотря на победу, недостаёт четырёх очков, чтобы «зацепиться» за кубковую восьмёрку команд на «Востоке».

Омский «Авангард» впервые в сезоне обыграл казахстанский «Барыс», взяв в гостях реванш за два поражения в предыдущих встречах, писал ранее NEWS.ru.