https://static.news.ru/photo/b4d62d52-3286-11ea-9fa0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

В поединке регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московскими «Динамо» и ЦСКА, прошедшем на арене в Петровском парке, счёт открыли «бело-голубые», но затем забивали только «красно-синие». В итоге — победа номинальных гостей со счётом 4:1, уже третья в четырёх очных встречах старых соперников в нынешнем сезоне. После финальной сирены NEWS.ru задал несколько вопросов нападающему и капитану «армейцев» Сергею Андронову, вернувшемуся в строй после длительного перерыва из-за травмы, а также взял эксклюзивное интервью у форварда «бело-голубых» Даниила Тарасова.

Андронов: пять минут в меньшинстве стали катализатором нашей победы

— Прежде всего хотелось бы узнать, как ваше самочувствие в первой игре после долгого вынужденного простоя.

— Я очень рад вернуться. Много пропустил и, можно сказать, толком в этом сезоне и не играл. Тяжелое время такое, но теперь всё уже позади. Надеюсь, что дальше всё будет хорошо. Сейчас чувствую себя нормально.

— Через месяц — третий этап Евротура, Шведские игры. Будете готовы, если в сборную России позовут?

— Главное — в игре показывать уровень, соответствующий сборной, чтобы тебя вызвали. Но если позовут — конечно, поеду.

— Такие матчи, как выигранный у «Динамо», наверное, как раз и помогают вернуться в сборную?

— Пожалуй, да. Проще войти в игру, вернуться на высокий уровень, когда играешь с хорошим соперником. Так что это, наверное, плюс.

— «Динамо», выигравшее первый период, вас слегка ошеломило?

— Нет, почему же? Просто мы сами начали игру не так агрессивно в нападении, как хотелось бы. А вообще мы знали и ожидали, что «Динамо» будет играть именно так, как они действовали в первом периоде.

— В середине второго периода уже при равном счёте соперник пять минут играл в большинстве после удаления вашего партнёра по команде Михаила Науменкова до конца встречи. Насколько тяжело было выстоять на этом отрезке?

— Мне кажется, эти минуты как раз мотивировали и сплотили команду. Мы выстояли и потом сразу забили, так что это удаление стало даже в какой-то степени катализатором нашей победы. И если соперник не забил в течение этих пяти минут, значит, мы всё правильно и хорошо на льду делали.

— Почему так бывает, что после того как команда выстояла в меньшинстве, она зачастую забивает, как бы наказывая соперника за неиспользованный шанс?

— Наверное, это больше психологический момент. Представьте, как чувствует себя соперник, который пять минут пытается забить, но у него ничего не получается, а мы хорошо делаем свою работу. Следом уже мы зарабатываем большинство и удачно его реализуем. В принципе, игра после этого и переворачивается.

— В предыдущей встрече с «Динамо» ЦСКА проиграл всухую — 0:3. Это поражение послужило дополнительной мотивацией перед очередным дерби с «бело-голубыми»?

— Не могу сказать, что мы вспоминали нашу предыдущую игру с динамовцами. Скорее больше хотелось реабилитироваться за поражение в Уфе несколькими днями ранее. Поэтому мотивации было достаточно.

— Первый ответный гол ЦСКА в ворота «Динамо» случился при вашем непосредственном участии, хотя до шайбы вы не дотрагивались...

— Есть установка, что один игрок всегда должен быть на пятачке перед воротами соперника. Так получилось, что именно я оказался в том эпизоде перед динамовским вратарём. Он не видел момент броска от синей линии, и шайба влетела в ворота.

— Пару вопросов о завершившемся на днях молодёжном чемпионате мира, в котором в составе российской сборной принимали участие трое игроков ЦСКА — защитник Александр Романов, нападающие Никита Ртищев и Максим Соркин. Как их встретили в команде после драматичного финала с канадцами?

— Да мы их даже ещё не видели после возвращения из Чехии. Думаю, присоединятся к нашей команде после пары дней отдыха.

— На ваш взгляд, второе место для ребят — это успех, или всё же хотелось большего?

— Можно с разных сторон смотреть на итоги чемпионата мира. Если учитывать тот момент, что всё было в руках, прямо вот-вот — и золотые медали, тогда, наверное... Но вообще, серебро — неплохо для нашего хоккея. И уровень ребята показали очень хороший. Подтвердили высокий статус российского хоккея.

Тарасов: играть два матча за два дня — это не приговор

— Почему «Динамо» не удалось на протяжении всего матча против ЦСКА действовать так же агрессивно и эффективно, как в первом периоде?

— На первый период вышли с огромным желанием, бились, в единоборствах сопернику не уступали, играли в агрессивный, силовой хоккей. Хорошо двигались, забили гол, всё неплохо складывалось. А потом как-то отпустили нити игры. И ещё это большинство пятиминутное, которое мы просто провалили.

— Действительно, даже ни разу в зоне соперника толком закрепиться не смогли!

— Да, что-то пошло не так... Можно сказать, уничтожили это большинство, а потом ещё и сразу пропустили. Получили вторую, третью шайбы в свои ворота, и исход матча уже практически сложился.

— Тем не менее, «Динамо» удалось открыть счёт в первом периоде, и соавтором гола стали вы, разыграв с Тему Пулккиненом красивую комбинацию. Расскажите, как всё получилось.

— Да, хороший момент получился. Сначала Тему отдал мне шайбу, я видел, что он продолжает катиться параллельным курсом, держа клюшку на льду. Показал, что буду бросать по воротам, но сделал обратный пас на Пулккинена. Он — молодец, побежал на ворота и замкнул дальнюю штангу. Жаль, что таких голов нам и не хватает, когда люди идут на ворота и создают там опасность для соперника.

— Судя по этому голу, а также шайбе, которую он забросил в первой же своей игре после перехода из минского «Динамо», Пулккинен уже стал для вашей команды хорошим подкреплением?

— Конечно, ведь не зря он каждый год подтверждал свой уровень в минском «Динамо», забрасывая достаточно много шайб. Сейчас он в новом коллективе, понятно, что ему нужно какое-то время, чтобы адаптироваться, но уже в первых матчах за нашу команду он забивает и отдаёт голевые передачи. Поэтому Тему для нас — хорошее усиление.

— Против ЦСКА вы играли на следующий день после поединка с хабаровским «Амуром». Казалось бы, в поединке с аутсайдером чемпионата можно было поэкономнее расходовать силы, но вы едва не упустили победу, позволив дальневосточникам сравнять счёт после второго периода — 2:2. Потом, конечно, соперника дожали, но, возможно, потраченных сил и не хватило в дерби с ЦСКА?

— Нет, знаете, сил против «армейцев» у нас было достаточно. Даже чувствовалось, что по многим компонентам, например, по движению, по настрою выглядели лучше, чем накануне. Против «Амура» нам не хватало концентрации, соперник часто выходил «три в два», «два в одного» — в общем, слишком многое позволяли сопернику. Соперник такого уровня, как ЦСКА, подобных ошибок не прощает. Поэтому накануне с хабаровчанами нужно было играть строже и грамотнее в обороне. Но получилось так, как получилось.

— А вообще играть два матча за два дня тяжело?

— Когда я играл в Америке, у нас вообще было три игры подряд. В пятницу и субботу — в семь часов вечера, а в воскресенье — в три часа дня. Поэтому я бы не сказал, что две игры за два дня — это сложно. Тем более что перед матчем с ЦСКА с утра раскатки не было — просто пришли в зал, сделали то, что нужно. Поэтому я не считаю, что два матча подряд с разницей в сутки — это приговор. Все профессионалы, каждый себя самостоятельно готовит к очередной игре, к тому же играть намного проще, чем тренироваться, проделывать на занятиях какую-то тяжёлую работу.

— «Динамо» с ЦСКА сыграло уже четвёртый матч в нынешнем сезоне, и предыдущую встречу вы выиграли достаточно убедительно — 3:0. Это придавало уверенности перед очередным дерби?

— Конечно, ведь мы понимали, что можем обыгрывать любого соперника, в том числе, и такого серьёзного. И, как я уже говорил, в первом периоде показали очень хорошую, качественную игру. Но двадцати минут хорошего хоккея недостаточно против такого соперника, как ЦСКА.

— Перед поединком с ЦСКА изучали таблицу чемпионата? Знали, что в случае победы могли обойти петербургских «армейцев» и выйти на второе место в Западной конференции, а заодно вплотную приблизиться к лидирующим на «Западе» «армейцам» московским?

— Если честно, нет, в таблицу не смотрели. Всё равно каждый понимает, что когда выигрываешь, то будешь подниматься по таблице, а в случае двух-трёх поражений подряд неизбежно скатишься вниз. У нас очень интересный чемпионат, в котором любой промах, любая ошибка сразу даёт преимущество сопернику. Впереди у «Динамо» ещё немало интересных, сложных соперников, к каждому из которых нужно готовиться очень серьёзно.

— В оставшихся играх регулярного чемпионата «Динамо» может замахнуться и на первое место в таблице Западной конференции?

— Конечно, может. Но мы настроены на каждый отдельный матч. Нет такого, что сегодня мы играем важный матч, а завтра — не очень важный, в котором можно дать слабину. При таком подходе очень сложно будет правильно настроиться на следующую игру. Мы это понимаем и таких вольностей себе не позволяем.