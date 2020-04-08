Форвард СКА Барабанов подписал контракт с клубом НХЛ

https://static.news.ru/photo/33536034-7975-11ea-9dc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский хоккеист Александр Барабанов подписал контракт с канадским клубом «Торонто Мэйпл Лифс» (НХЛ). Соглашение рассчитано на один год. До 30 апреля спортсмен будет числиться в составе СКА (КХЛ).

Договор игрока СКА с «Торонто» вступает в силу после окончания действия его договора со СКА, — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Континентальной хоккейной лиги.

Вместе со СКА Барабанов дважды выигрывал Кубок Гагарина. Всего в лиге он сыграл 330 матчей, набрав 160 очков (73 гола + 87 передач). В минувшем чемпионате форвард 47 раз выходил на лёд, заработав 23 (12+11) очка.

В составе сборной РФ спортсмен провёл 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он стал олимпийским чемпионом в составе национальной команды на Играх в Южной Корее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уволил с поста главного тренера Андрея Мартемьянова. Наставник руководил основным составом с мая 2018 года. Расположение команды также покинет его ассистент — Константин Шафранов.

Ещё два помощника Мартемьянова — Евгений Шалдыбин и Константин Власов — останутся в клубе в сезоне-2020/21.