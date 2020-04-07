Хоккейный клуб «Автомобилист» уволил главного тренера

https://static.news.ru/photo/bc347ede-78cf-11ea-963f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» уволил с поста главного тренера Андрея Мартемьянова. Наставник руководил основным составом с мая 2018 года. Расположение команды также покинет его ассистент — Константин Шафранов.

Ещё два помощника Мартемьянова — Евгений Шалдыбин и Константин Власов — останутся в клубе в сезоне-2020/21, говорится на официальном сайте «Автомобилиста».

Под руководством Андрея Мартемьянова было много взлётов и падений, в итоге не удалось продолжить <...> движение вверх по стадиям Кубка Гагарина, но несмотря на это, нашей команде удавались яркие матчи, — заявили в команде.

В клубе отметили, что в прошлом сезоне спортсмены выдали победную серию из 18 матчей подряд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус с теплотой отозвался о главном тренере команды Юрии Сёмине, заявив, что в глубине души скучает по нему. Сёмин его признание принял как должное.

Сам наставник подчеркнул, что футбол для него всегда будет оставаться главным в жизни и он служит только ему и клубам, в которых работает.