НХЛ отказала «Коламбусу» в регистрации Григоренко

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Национальная хоккейная лига отказала «Коламбус Блю Джекетс» в регистрации соглашения с российским нападающим Михаилом Григоренко.

Причиной такого решения стало недопонимание сроков окна регистрации, сообщается на официальном сайте клуба.

Теперь «Коламбус» намерен подать контракт на регистрацию 1 июля 2020 года.

В сезоне-2019/20, который завершился досрочно, 25-летний форвард сыграл за ЦСКА в 49 матчах. В активе форварда 41 очко (19 заброшенных шайб и 22 результативные передачи). В четырёх играх плей-офф Кубка Гагарина на счету россиянина два очка (гол+пас).

Григоренко выступал за «армейцев» с сезона-2017/18. Является олимпийским чемпионом 2018 года, бронзовым призёром чемпионата мира — 2019 и обладателем Кубка Гагарина 2019 года.

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