Овечкин порассуждал о завершении карьеры

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что действующий контракт предусматривает его выступления ещё в течение одного года.

Так россиянин в эфире шоу Hockey At Home ответил на вопрос о завершении карьеры игрока.

Я здоров и всё ещё обожаю хоккей. Буду продолжать играть до тех пор, пока во мне есть страсть к игре. Но я не хочу быть игроком в команде, который просто катается для виду и занимает чьё-то место, — пояснил хоккеист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководство американского клуба не прогадало, сделав ставку на Александра Овечкина. Он сразу же стал звездой и фаворитом болельщиков. За карьеру в НХЛ на сегодняшний день он сыграл 1152 матча, в которых набрал 1278 очков: забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи. И сейчас, спустя 15 лет, сложно представить россиянина в другом клубе.