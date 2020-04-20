Любой человек, даже тот, который не следит за миром хоккея, при виде имени Александр Овечкин сразу вспоминает о клубе, в котором он выступает с 2005 года. Именно тогда российский нападающий начал свою карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), когда из московского «Динамо» подающий надежды молодой игрок попал в «Вашингтон Кэпиталз». Руководство американского клуба Восточной конференции не прогадало, сделав ставку на российского хоккеиста. Он сразу же стал звездой и фаворитом болельщиков. За карьеру в НХЛ на сегодняшний день он сыграл 1152 матча, в которых набрал 1278 очков: забросил 706 шайб и отдал 572 результативные передачи. И сейчас, спустя 15 лет, сложно представить россиянина в другом клубе. Ассоциация Овечкин — «Вашингтон», пожалуй, является самой крепкой аксиомой в голове любого поклонника его таланта.

Однако главный соперник российского хоккеиста, бывший нападающий «Эдмонтон Ойлерз», легенда мирового хоккея Уэйн Гретцки, завершивший карьеру в 1999 году и являющийся лучшим снайпером в истории НХЛ, заявил, что Овечкин может в дальнейшем вернуться в Россию. Российский хоккейный тренер Фёдор Канарейкин в интервью NEWS.ru объяснил, стоит ли надеяться на скорое возвращение легендарного игрока.

— Канадский хоккеист Уэйн Гретцки предположил возможное возвращение Александра Овечкина в Континентальную хоккейную лигу. Стоит ли всё-таки рассчитывать на возвращение 34-летнего нападающего в Россию?

— Очень сложно ответить на этот вопрос, никто не знает планы Александра кроме него самого. Это рассуждения в стиле «ткнуть пальцем в небо». Возможно, он захочет завершить свою карьеру в Национальной хоккейной лиге, этого же никто не отменял.

— Но вы бы хотели видеть его на родине?

— Уже много существует примеров, когда ребята возвращаются и в хорошие, и в трудные времена своей карьеры: это и Ковальчук, и Дацюк — наши главные звёзды. Поэтому нельзя исключать вариант, что и Овечкин примет подобное решение. Но, конечно, мне было бы приятно наблюдать за Александром вновь в чемпионате России.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Смог бы он укрепить московское «Динамо», в котором начинал свою карьеру?

— Здесь, наверное, другое. Нужно говорить о самом имени. Если человек с таким именем и достижениями вернётся на родину, то для игроков «Динамо» и всех поклонников его [Овечкина] таланта это, конечно, станет большим примером и только поднимет репутацию клуба.

— Российский нападающий отстаёт от рекорда форварда Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ на 188 заброшенных шайб: у россиянина 706 голов, у канадца — 894. Успеет ли Овечкин обогнать канадца до завершения карьеры?

— Очень сложно прогнозировать. Мы же не могли предугадать, что столкнёмся с таким трудным периодом. Если бы было всё нормально, Овечкин продолжал бы штамповать свои голы и сокращать дистанцию с Гретцки, но видите, жизнь так повернулась, что сейчас сложно говорить даже о том, что нас может ждать завтра. Александру, к счастью, позволяет здоровье играть ещё много лет на высочайшем уровне и обогнать канадца, но тут всё зависит от разных факторов, на которые мы не можем повлиять.

— Овечкин выступает за возобновление НХЛ сразу с плей-офф. Вы поддерживаете эту идею?

— Каждая ситуация должна закончиться и прийти к тому моменту, который все ждут и ради которого много тренируются. Конечно, всем хочется закончить чемпионат, а уж в какой системе, по какому пути пойдёт руководство НХЛ, надо ждать. Я уверен, они смогут принять верное решение. Хотелось бы увидеть полноценное завершение сезона НХЛ, потому что каждый игрок внёс огромный вклад в победу своей команды, и только в решающих играх определяется мастерство и выделяется сильнейший. Поэтому, конечно, регулярные чемпионаты доставляют зрителям удовольствие, но всё самое интересное мы видим в решающих играх.