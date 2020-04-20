Гретцки не исключает возможность возвращения Овечкина в КХЛ

https://static.news.ru/photo/a050daca-55b9-11ea-96bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danny Murphy/Icon Sportswire via

Лучший снайпер Национальной хоккейной лиги Уэйн Гретцки выразил мнение о дальнейшей карьере российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Возможно, однажды он [Овечкин] захочет вернуться домой и играть в Континентальной хоккейной лиге, где будет соревноваться на высоком уровне. Он вырос в России и гордится своей страной, — приводит слова Гретцки Sportsnet.

До перехода в «Вашингтон» Овечкин четыре года выступал за московское «Динамо», куда вернулся в сезоне 2012/13 во время локаута в НХЛ. За карьеру он сыграл 1152 матча, в которых набрал 1278 очков (706 заброшенных шайб и 572 результативной передачи). В текущем сезоне 34-летний форвард вышел на лёд в 68 матчах НХЛ и набрал 67 очков (48+19).

Российский нападающий отстаёт от рекорда форварда Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ на 188 заброшенных шайб: у россиянина 706 голов, у канадца, который завершил карьеру в 1999 году, — 894.

На данный момент чемпионат НХЛ приостановлен из-за пандемии инфекции коронавируса. Всего в мире по данным на 20 апреля более 2,3 заражённых, среди которых свыше 615 тысяч выздоровевших и более 164 тысяч погибших.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).