Тротц: противостояние Овечкина и Кросби спасло НХЛ

https://static.news.ru/photo/71cbe094-8207-11ea-9eab-fa163e074e61_660.jpg Барри Тротц Фото: Robin Alam/Icon Sportswire/Global Look Press

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц считает, что противостояние российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и канадского форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби положительно повлияло на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Было много вопросов, сможет ли Овечкин выиграть Кубок Стэнли. Он пришёл к осознанию того, что его имя останется в истории благодаря успехам, это его вдохновляло. И затем он завоевал Кубок Стэнли. В некотором смысле их противостояние спасло НХЛ, — цитирует Тротца журналист телеканала ESPN Грег Вышински, опубликовав комментарий специалиста на своей странице в Twitter.

Barry Trotz on Alex Ovechkin vs. Sidney Crosby: âIn some ways, [they] saved the NHL." — Greg Wyshynski (@wyshynski) April 17, 2020

Тротц с 2014 по 2018 год возглавлял «Вашингтон», под его руководством клуб впервые в истории выиграл Кубок Стэнли. Также тренер назвал Овечкина отличным капитаном.

Ранее NEWS.ru писал, что Овечкин стал лучшим игроком НХЛ в своём возрасте. Лучшим среди 35-летних стал защитник «Миннесоты Уайлд» Райан Суттер. Ведущим игроком среди 36-летних назван защитник «Калгари Флэймз» Марк Джиордано.