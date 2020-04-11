Капризов отказался заключить новый контракт с ЦСКА

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Чешский нападающий Индржих Абдул из клуба «Слован» перебирается в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). При этом пока не известно, цвета какой именно команды он будет защищать.

О переходе в КХЛ лучший бомбардир чемпионата Словакии рассказал чешскому порталу Hokej.cz. Об этом ещё не объявили официально, но контракт уже подписан. Я получил предложение, от которого не мог отказаться....