Хоккей

Капризов отказался заключить новый контракт с ЦСКА

17:57, 11 апреля 2020
Кирилл Капризов Кирилл Капризов Фото: Сергей Булкиин/NEWS.ru

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов решил не продлевать контракт с клубом и прекратить сотрудничество с известным агентом Дэном Мильштейном.

Согласно некоторым данным, сейчас хоккеист близок к подписанию соглашения с сертифицированным Ассоциацией игроков НХЛ агентством.

При этом спортсмен никогда не заключал официальный контракт с Мильштейном, передаёт The Athletic.

Ранее NEWS.ru писал, что чешский нападающий Индржих Абдул из клуба «Слован» перебирается в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). При этом пока не известно, цвета какой именно команды он будет защищать.

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