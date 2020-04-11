Капризов отказался заключить новый контракт с ЦСКА

Форвард ЦСКА Кирилл Капризов решил не продлевать контракт с клубом и прекратить сотрудничество с известным агентом Дэном Мильштейном.
Согласно некоторым данным, сейчас хоккеист близок к подписанию соглашения с сертифицированным Ассоциацией игроков НХЛ агентством.
При этом спортсмен никогда не заключал официальный контракт с Мильштейном,
Ранее NEWS.ru писал, что чешский нападающий Индржих Абдул из клуба «Слован» перебирается в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). При этом пока не известно, цвета какой именно команды он будет защищать.
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