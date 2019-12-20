Омский «Авангард» и уфимский «Салават Юлаев» в нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались уже четырежды — и во всех матчах победу праздновали сибирские «ястребы». Последняя из очных встреч проходила в минувшую субботу, 21 декабря, на арене в подмосковной Балашихе и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. В эксклюзивном интервью NEWS.ru после финальной сирены 26-летний защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев предположил, чего, по его мнению, уфимцам не хватает, чтобы прервать серию поражений от «Авангарда», рассказал, по какой причине не смог сыграть за российскую сборную на недавнем Кубке Первого канала, а также призвал не хоронить попавший в чёрную полосу в чемпионате уфимский клуб.

«Нам не хватает хорошей спортивной наглости»

— Чего вашей команде не хватило на сей раз, чтобы обыграть «Авангард»?

— После таких матчей трудно сказать, чего не хватило и что не получилось. На мой взгляд, игра была хорошей с обеих сторон, «Салават» выглядел неплохо, но «Авангард» просто забросил на одну шайбу больше и победил. Считаю, нам не хватает остроты, не хватает...

— Завершения атак?

— Завершение должно появиться как следствие остроты в атаках. Скорее, нам не хватает хорошей спортивной наглости, мало идём на ворота соперника.

— После перерыва в чемпионате КХЛ на игры сборных «Салават Юлаев» потерпел поражения во всех трёх матчах — дома с «Сибирью», затем в «зелёном дерби» в Казани и теперь от «Авангарда». Значит, пауза не пошла команде на пользу?

— Думаю, дело не в паузе. Против «Сибири» мы сыграли плохо как команда, а в Казани и против «Авангарда» не могу сказать, что игры у нас были некачественными. Проблему я уже назвал: не хватает остроты, мало проявляем активности на чужом пятачке.

Артём Сергеев hcsalavat/vk.com

— Наверное, нельзя сбрасывать со счетов и силу соперников вашей команды в этих трёх встречах: «Сибирь», к примеру, вслед за вами обыграла на выезде и «Ак Барс», ну а сами казанцы и омичи — вообще лидеры Восточной конференции. Таким командам наверняка сложно противостоять?

— Не то чтобы сложно... Все игры получились напряжёнными и, как следствие, малорезультативными. А в целом все команды примерно равные, и в каких-то моментах за счёт небольших нюансов у кого-то получается чуть больше и чуть лучше.

— В матче против «Авангарда» в Балашихе тоже был момент, когда важнейшую роль сыграл подобный нюанс. Речь идёт о второй, победной шайбе омичей. В том эпизоде голкипер «Салавата» Андрей Кареев выронил шайбу после броска соперника, и она медленно заползла за линию ворот. Или не заползла — ведь именно вы выгребли её, подстраховав вратаря, и выбросили в поле. Но судьи гол всё-таки засчитали, даже не обратившись к помощи видеопросмотра. Что скажете об этом эпизоде?

— Что тут говорить — шайба зашла за линию ворот. Причём она за линию упала сразу после того, как её не смог зафиксировать наш вратарь. Так что я выбрасывал шайбу уже из-за линии ворот.

— И просить арбитров посмотреть видеопросмотр эпизода даже не было смысла?

— Тренеры наверняка оперативно связались с нашим видеооператором, который подсказал, что использовать коуч-челлендж не имеет смысла.

— «Салават» проиграл «Авангарду» уже в четвёртом очном поединке в нынешнем сезоне — и это после упорной и равной борьбы в весеннем финале плей-офф Восточной конференции прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Что сейчас случилось с вашей командой, почему не можете обыграть Омск?

— Ну, прежде всего, стоит отметить, что плей-офф — это совсем другое. А что касается нынешнего сезона, омичи здорово, очень организованно играют в обороне. Мы же, снова повторюсь, недостаточно наглы и остры в нападении. Поэтому забиваем «Авангарду» слишком мало голов, чтобы рассчитывать на победу.

«Ничто не могло испортить общее приятное впечатление от игры сборной России на Кубке Первого канала»

— На недавнем Кубке Первого канала вашей фамилии сначала не было в списке игроков российской сборной, затем вас вызвали взамен одного из травмированных защитников, но вскоре и вам тренерскому штабу пришлось искать замену. Что за детективная история приключилась? Тоже получили травму?

— Нет, это была не травма — просто приболел немного буквально за день до первого матча со шведами, температура поднялась. К сожалению, не успел быстро прийти в себя, чтобы получить возможность сыграть за сборную на Кубке Первого канала.

— Пришлось наблюдать за играми национальной команды со стороны. Какое впечатление произвела наша сборная на домашнем турнире?

— На самом деле хорошее впечатление. Да, в первом поединке со шведами у нас было не очень хорошее начало встречи, но потом ребята абсолютно доминировали на площадке. С чехами была аналогичная картина, но уже с начала матча. А против финнов грамотно сыграли, прежде всего, в обороне. Так что не могу припомнить ничего такого, что могло бы испортить общее впечатление от игры сборной на турнире.

— Сорвавшийся в последний момент приезд в сборную наверняка станет для вас хорошим мотивирующим фактором на будущее — есть ведь желание снова получить вызов в главную команду страны?

— Конечно! Нужно работать на тренировках и хорошо играть — тогда тренеры сборной обязательно снова обратят на тебя внимание.

Артём Сергеев (справа) Сергей Булкин/NEWS.ru

— Если вернуться к делам вашего клуба, многие журналисты и болельщики уже начинают списывать «Салават» со счетов. Ведь вам сейчас предстоит довольно длительная командировка в швейцарский Давос, где сначала пройдёт очередная серия «зелёного дерби» с «Ак Барсом», а затем уфимская команда примет участие в традиционном предновогоднем Кубке Шпенглера. Играть придётся в среднегорье, после чего возвращение в чемпионат КХЛ может получиться особенно сложным и проблематичным. Такого поворота событий действительно можно опасаться?

— Я так не считаю. Когда ты играешь матчи регулярного сезона, живёшь в одном и том же месте и ездишь по одним и тем же городам, от этого однообразия начинаешь уставать морально. А сейчас нам выпадает возможность на некоторое время сменить обстановку, увидеть совсем другой хоккей, окунуться в атмосферу праздника. Да, именно так, потому что в Швейцарии Кубок Шпенглера считается очень престижным турниром, Так что, думаю, нам эта поездка пойдёт только на пользу — особенно в эмоциональном плане.

— А как же всё-таки быть с проблемой подъёма в среднегорье и последующего возвращения на более привычные высоты? На физическую готовность игроков «Салавата Юлаева» это может повлиять?

— Не думаю, что это станет проблемой. Наоборот, будет здорово поиграть несколько дней подряд, быть в тонусе. Я вижу в этом только плюсы для нашей команды.

— То есть вы готовы всем тем, кто сейчас скептически смотрит на ближайшее будущее уфимцев, ответственно заявить: «Рано вы хороните „Салават“!»

— Абсолютно точно!