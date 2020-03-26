Приняв решение не проводить оставшиеся три раунда плей-офф ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки, руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) фактически наступило на горло собственной песне, разочаровав многомиллионную армию болельщиков, игроков и тренеров тех клубов, которые ещё оставались в деле. Однако этот непопулярный вердикт, по мнению NEWS.ru, был фактически неизбежен в сложившейся ситуации. О чём и говорится в этих заметках.

Прощальное дерби и неуместные шашки наголо

Стоит напомнить, что ещё 12 марта в Москве проходил заключительный матч первого раунда плей-офф, в котором встречались столичные «Спартак» и «Динамо» (правда, в городе уже был введён режим повышенной готовности для профилактики коронавируса). «Бело-голубые», одержав победу в этой встрече (3:2 в овертайме) и в серии (4-2), последними оформили себе путёвку в следующий круг Кубка Гагарина. Уже тогда можно было предположить различные сценарии развития ситуации, но вряд ли кто-то всерьёз мог допустить, что это московское дерби станет завершающей официальной хоккейной игрой нынешнего сезона...

Впрочем, далее события стали развиваться стремительно и, увы, явно с акцентом на неблагоприятный исход. Два оставшихся в рядах соискателей Кубка Гагарина зарубежных клуба — финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» — один за другим объявили о снятии с турнира, фактически подчинившись решениям правительств своих стран. А казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон, оставляя за собой возможность также добровольно прекратить своё участие в плей-офф.

Вскоре КХЛ, выступив единым фронтом с футбольной премьер-лигой (РПЛ) и баскетбольной Единой лигой ВТБ, объявила о приостановке соревнований вплоть до 10 апреля. Однако уже тогда возникли сомнения в целесообразности продолжения хоккейного сезона. На то было несколько причин.

Во-первых, выявление победителя плей-офф без двух участников (а новый президент КХЛ Алексей Морозов заявлял о возможности проведения некоего турнира с участием шести оставшихся в розыгрыше российских клубов), очевидно, нарушало бы спортивный принцип и снижало накал спортивной борьбы. Ведь «Йокерит» с «Барысом» досрочно прекратили борьбу за трофей не по собственной инициативе, а по воле непреодолимых обстоятельств. Причём финский клуб вполне мог навязать борьбу петербургскому СКА во втором раунде плей-офф, а команда из Нур-Султана и вовсе считалась фаворитом в предстоящей серии с новосибирской «Сибирью». А значит, после отказа обоих иностранных клубов спортивные результаты нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина были бы искажены.

Отдельно стоит прокомментировать фразу главного тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова, предложившего выгнать «Йокерит» и «Барыс» из КХЛ. Опытнейший отечественный специалист, безусловно, имеет право на собственное мнение, однако текущая чрезвычайная эпидемиологическая ситуация не располагает к размахиванию шашками наголо. Пара таких взмахов — и мы смело можем менять вывеску нашей лиги с «континентальной» на «российскую». Разбрасываться в сложившейся непростой ситуации конкурентоспособными клубами с зарубежной «пропиской», которых в КХЛ и так раз, два и обчёлся, — моральное преступление. Точнее, аморальное.

Скандинавские намёки и просроченные контракты

КХЛ/vk.com

Во-вторых, легионеры тех российских клубов, которые должны были продолжить борьбу за Кубок Гагарина после первого раунда, первыми забили тревогу по поводу дальнейшего распространения эпидемии. Самой яркой иллюстрацией стали высказывания шведского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Линуса Умарка, которому вместе с другими иностранными игроками команды (финскими нападающими Тему Хартикайненом и Сакари Манниненом, голкипером Юхой Метсолой, датским защитником Филипом Ларсеном) было разрешено отправиться на небольшие каникулы по домам после победы в первом раунде над омским «Авангардом». Скандинав и его северные друзья намекнули, что в сложившейся ситуации хорошо бы вовсе никуда из дома не возвращаться и вообще прекратить всю эту свистопляску.

Конечно, если бы руководство клубов дало указание свистать всех наверх, все (или почти все) легионеры вернулись бы на «рабочие места» и продолжили играть за свои команды в плей-офф КХЛ. Вот только вопрос: с каким настроением и какой самоотдачей? Были бы эти показатели на максимальной отметке, если бы у того же Умарка голова была забита тем, как бы не подхватить пресловутый коронавирус?

В-третьих, и это одна из важнейших проблем, — сроки действия контрактов. В КХЛ есть установленная дата прекращения действий трудовых соглашений с игроками — 30 апреля. Поэтому календарь розыгрыша Кубка Гагарина каждый год составляется таким образом, чтобы официальные матчи закончились именно в этом месяце, до первомайских праздников. Однако даже если представить, что весь российский спорт выйдет из состояния карантина 10 апреля (что по сегодняшней оценке ситуации практически невероятно), успеть организовать и провести оставшуюся часть плей-офф таким образом, чтобы объективным способом выявить обладателя трофея, времени практически не остаётся. Нет, можно, конечно, откладывать решающие поединки Кубка Гагарина и до июня, и до июля, но как в этих матчах юридически смогут сыграть хоккеисты, у которых контракты закончились 30 апреля? Какими «прореженными» составами ведущие клубы будут бороться за главный трофей лиги?

Взвесив все «за» и «против», оценив все описанные в этих заметках риски, КХЛ на своём официальном сайте обосновала решение досрочно завершить сезон. В этом заявлении, конечно же, говорилось о приоритете здоровья самих хоккеистов, болельщиков, сотрудников клубов и всех, кто участвует в организации и проведении матчей лиги. КХЛ подчеркнула, что было разработано несколько сценариев продолжения розыгрыша Кубка Гагарина как в сжатые сроки до 30 апреля, так и с «заходом» на летние месяцы. Однако воплощение этих сценариев в реальности, по признанию руководства лиги, представлялось маловероятным.

В заявлении КХЛ отмечается, что продолжение сезона без двух иностранных клубов пошло бы вразрез с соблюдением спортивного принципа, а «уход» розыгрыша Кубка Гагарина в лето скомкал бы подготовку к следующему сезону и привёл к сокращению числа матчей в чемпионате-2020/21, чего лига допускать не хотела.

В сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков... Я понимаю тех, кто расстроился из-за отмены чемпионата, особенно болельщиков клубов, вышедших во второй раунд плей-офф. Но сейчас лучше прислушаться к рекомендациям организаций здравоохранения. Позаботьтесь о себе и своих близких. Мы обязательно и очень скоро увидимся на хоккее, — приводит слова президента КХЛ Алексея Морозова официальный сайт лиги.

Подбрасывать монетку или поставить прочерк?

О том, что решение КХЛ было тщательно продуманным, говорит примерно одинаковая тональность комментариев заинтересованных лиц и специалистов: практически все они также высказываются за досрочное завершение сезона. Так считает, например, и глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Рене Фазель Сергей Булкин/NEWS.ru

КХЛ приняла верное решение, завершив сезон досрочно. Единственная лига, сезон в которой не завершён, — это НХЛ. Не могу представить, что они смогут играть в этом сезоне, — цитирует Фазеля РИА Новости.

С пониманием отнеслись к вердикту КХЛ и главные действующие лица — хоккеисты.

Если мы сейчас не обезопасим друг друга и самих себя, последствия могут быть очень серьёзными, масштабы распространения заболевания — более глобальными. Всей хоккейной семьёй мы должны отнестись к этому с большой ответственностью, — заявил пресс-службе казанского «Ак Барса» капитан команды Данис Зарипов.

Впрочем, даже после опущенного занавеса остался открытым один важный вопрос: кого считать главным триумфатором сезона? Присуждать ли выигравшему регулярный чемпионат московскому ЦСКА ещё один титул или оставить Кубок Гагарина в нынешнем форс-мажорном сезоне без обладателя?

КХЛ сообщила, что ответ на этот вопрос будет дан по итогам ближайшего заседания совета директоров. А пока было высказано несколько мнений на сей счёт.

Пока не знаю, как распределят места по итогам сезона. Но, видимо, с учётом мест, занятых в регулярном чемпионате, а также по итогам первого раунда плей-офф. Здесь ничего сложного нет, как мне кажется, — сказал корреспонденту NEWS.ru гендиректор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский.

Один из самых колоритных персонажей российского хоккея, бывший вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказал собственное мнение, тоже не лишённое логики.

Самое лучшее, наверное, — не определять победителя Кубка Гагарина, а определить чемпиона России по таблице регулярного чемпионата. Геннадий Величкин бывший вице-президент ХК «Металлург» (Магнитогорск) бывший вице-президент ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Ну а самый нетривиальный способ выявления победителя предложил (конечно же, в шутку) легендарный Вячеслав Фетисов.

Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить. Но кому это надо? Вячеслав Фетисов двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы

Пожалуй, наиболее объективным итоговым решением будет присудить ЦСКА, выигравшему регулярный чемпионат, титул чемпиона России (второе место тогда достанется «Ак Барсу», третье — петербургскому СКА), а в графе «обладатель Кубка Гагарина сезона-2019/20» поставить прочерк.

Безусловно, жаль, что такой интригующий и интересный сезон в нашем хоккее так и не добрался до развязки, но принудительно назначать кого-то его главным триумфатором было бы глупо и несправедливо.