«Забрал все мои рекорды»: экс-игрок «Вашингтона» сравнил Овечкина с поездом Экс-игрок «Вашингтон Кэпиталз» Бондра заявил, что Овечкин забрал все его рекорды

Бывший нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Петер Бондра в беседе с изданием Sportovy заявил, что россиянин Александр Овечкин побил все его клубные рекорды. Словацкий спортсмен выступал за столичный клуб с 1990 по 2003 год, долгое время являясь рекордсменом «Вашингтона» по заброшенным шайбам, набранным очкам и победным голам.

Овечкин пришел в «Вашингтон» и забрал все мои рекорды. Я думал, что этот поезд остановится, но он промчался мимо, — подчеркнул Бондра.

Однако, по мнению экс-хоккеиста, рекорды и существуют для того, чтобы их кто-то улучшил. Бондра считает, что признание Овечкина лучшим снайпером в истории Национальной Хоккейной Лиги — это огромное событие не только для «Кэпиталз», но и для всей НХЛ.

Ранее Овечкин принял участие в приготовлении 895 стейков из индейки и установил гастрономический рекорд в России. Подсчет количества приготовленных блюд велся на спортивном табло. Последний стейк с клеймом поставил сам хоккеист. Рекорд был официально зафиксирован представителем Книги рекордов России.