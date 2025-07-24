Овечкин стал участником кулинарного рекорда Овечкин принял участие в установлении рекорда по готовке стейков

Капитан и нападающий клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин установил гастрономический рекорд в России, передает корреспондент NEWS.ru с места событий. В рамках Кубка стейка, который проходил в парке «Останкино», он принял участие в приготовлении 895 стейков из индейки.

Подсчет количества приготовленных блюд велся на спортивном табло. Последний стейк с клеймом поставил сам Овечкин. Рекорд был официально зафиксирован представителем Книги рекордов России.

Напомним, 6 апреля хоккеист забросил шайбу в гостевом матче с «Нью-Йорк Айлендерс» и стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя канадца Уэйна Гретцки. На счету россиянина теперь 897 заброшенных шайб.

После установления рекорда Овечкин поблагодарил всех россиян, а также команду и семью. Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Бэттмен поздравили спортсмена с рекордом. Ради этого события встречу приостановили примерно на семь минут.

Ранее стало известно, что Овечкин занял 12-ю строчку в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб в плей-офф. 77-й гол позволил ему обойти легендарного канадца Марио Лемье.