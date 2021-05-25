«Народ или диктатор»: в Риге ответили на просьбу вернуть флаг Белоруссии

Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил на письмо главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля с просьбой вернуть государственный флаг Белоруссии на площадь перед ареной чемпионата мира по хоккею. Запись мэр сделал на своей странице в Twitter.
Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ, — написал Стакис.
IIHF prezidents prasa atjaunot RÄ«gÄ iepriekÅ¡Äjos karogus baltsarkanbalto Balkrievijas brÄ«vÄ«bas karogu vietÄ. CitÄdi pieprasa noÅemt IIHF karogus. Katram jÄizvÄlÄs puse brÄ«vÄ«bu alkstoÅ¡a tauta, vai asiÅains diktators. PÄc FÄzela kunga lÅ«guma, noÅemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL
24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.
Позже в рижской Думе назвали эту акцию провокацией. Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги