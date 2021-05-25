«Народ или диктатор»: в Риге ответили на просьбу вернуть флаг Белоруссии

https://static.news.ru/photo/887581e4-bd3c-11eb-b96c-96000091f725_660.jpg Мартиньш Стакис Фото: twitter.com/MStakis

Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил на письмо главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля с просьбой вернуть государственный флаг Белоруссии на площадь перед ареной чемпионата мира по хоккею. Запись мэр сделал на своей странице в Twitter.

Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ, — написал Стакис.

IIHF prezidents prasa atjaunot RÄ«gÄ iepriekÅ¡Äjos karogus baltsarkanbalto Balkrievijas brÄ«vÄ«bas karogu vietÄ. CitÄdi pieprasa noÅemt IIHF karogus. Katram jÄizvÄlÄs puse brÄ«vÄ«bu alkstoÅ¡a tauta, vai asiÅains diktators. PÄc FÄzela kunga lÅ«guma, noÅemsim IIHF karogus. pic.twitter.com/k2YR0bieUL — MÄrtiÅÅ¡ StaÄ·is (@MStakis) May 25, 2021

24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Позже в рижской Думе назвали эту акцию провокацией. Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги