16+

Рубрики

Медиа

Архив

Хоккей

«Народ или диктатор»: в Риге ответили на просьбу вернуть флаг Белоруссии

12:30, 25 мая 2021
Мартиньш Стакис Мартиньш Стакис Фото: twitter.com/MStakis

Мэр Риги Мартиньш Стакис ответил на письмо главы Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля с просьбой вернуть государственный флаг Белоруссии на площадь перед ареной чемпионата мира по хоккею. Запись мэр сделал на своей странице в Twitter.

Президент ИИХФ требует, чтобы в Риге были восстановлены прежние флаги Беларуси вместо белорусских флагов свободы. В противном случае он настаивает на снятии флагов ИИХФ. Каждый должен выбрать сторону — жаждущий свободы народ или кровавый диктатор. По просьбе господина Фазеля мы снимем флаги ИИХФ, — написал Стакис.

24 мая мэр Риги заменил белорусский флаг на чемпионате мира на бело-красно-белый, который был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Позже в рижской Думе назвали эту акцию провокацией. Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео