Флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею заменили на бело-красно-белый

https://static.news.ru/photo/9497eb7c-bc94-11eb-a413-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На чемпионате мира по хоккею в Латвии флаг сборной Белоруссии был заменён с государственного на бело-красно-белый. Об этом сообщает Sport24.

Такое решение принял мэр Риги Мартиньш Стакис.

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге — мы его сняли, — написал он в Twitter.

Starp hokeja ÄempionÄta karogiem paceÄ¼am brÄ«vÄs Baltkrievijas karogu, kuru man uzticÄja baltkrievu politiskie bÄgÄ¼i! RÄ«gÄ nedrÄ«kst plÄ«vot karogi, kas simbolizÄ reÅ¾Ä«mu, kurÅ¡ nodarbojas ar valsts terorismu tos esam noÅÄmuÅ¡i. #BrÄ«vÄ«buBaltkrievijai #FreeBelarus #ÐÑÐ²ÐµÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÑ pic.twitter.com/BgVOFtXNFX — MÄrtiÅÅ¡ StaÄ·is (@MStakis) May 24, 2021

Бело-красно-белый (БЧБ) флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995 годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Ранее в понедельник, 24 мая, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем чемпионате мира в Риге.

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Сборная Белоруссии на международном первенстве обыграла шведскую национальную команду со счётом 1:0. Это первая победа на турнире.

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