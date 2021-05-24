Флаг Белоруссии на ЧМ по хоккею заменили на бело-красно-белый

Среди флагов чемпионата по хоккею мы поднимаем флаг свободной Белоруссии, который мне доверили белорусские политэмигранты! Флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм, нельзя вывешивать в Риге — мы его сняли, — написал он в Twitter.
Бело-красно-белый (БЧБ) флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995 годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.
Ранее в понедельник, 24 мая, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем чемпионате мира в Риге.
Днём ранее в минском аэропорту задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.
Сборная Белоруссии на международном первенстве обыграла шведскую национальную команду со счётом 1:0. Это первая победа на турнире.
28 марта Жителя Белоруссии задержали за красную табличку с номером дома.