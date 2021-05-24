Белоруссию предложили отстранить от ЧМ по хоккею после инцидента в небе

https://static.news.ru/photo/31b17eae-bc91-11eb-b6cd-96000091f725_660.jpg Тоомас Хендрик Ильвес Фото: Dominic Dudley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем чемпионате мира в Риге. Об этом он объявил в соцсетях.

Международная федерация хоккея на льду может и должна отстранить Беларусь от участия в проходящем в Риге чемпионате мира. Это, как ничто иное, причинило бы боль диктатору Александру Лукашенко, который любит хоккей, и показало бы, что у организованного государством терроризма есть последствия, — написал Ильвес.

The @IIHFHockey or International Ice Hockey Federation can and should immediately kick out Belarus from the ongoing World Championship in Riga.



This will hurt the hockey-loving dictator Lukashenka more than anything, showing the immediate effect of state organized terrorism — toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) May 23, 2021

Бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича задержали в минском аэропорту. Мужчина, внесённый в республике в список причастных к терроризму и объявленный в розыск, был пассажиром самолёта, выполнявшего рейс из Афин в Вильнюс.

В январе Белоруссию уже лишили права проведения части чемпионата мира по хоккею, из-за нездоровой ситуации в стране. Турнир должен был пройти в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Главой Международной федерации Рене Фазелем было принято решение провести турнир только в Латвии.

Ранее сборная Белоруссии на международном первенстве обыграла шведскую национальную команду со счётом 1:0. Это первая победа на турнире.