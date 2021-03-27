Жителя Белоруссии задержали за красную табличку с номером дома

https://static.news.ru/photo/770aaf30-8fdb-11eb-94d7-96000091f725_660.jpg Фото: tutbypolitics/youtube.com

Сотрудники милиции задержали жителя белорусского города Иваново Андрея Дражина за табличку с номером дома, которая висела на его доме. Причиной стал красный цвет, в который она была покрашена.

Кроме того, название улицы было написано латиницей на красно-бело-красном фоне (цвета исторического белорусского флага, который использует оппозиция). Сын мужчины Никита рассказал, что силовики пришли к ним домой вечером с понятыми и осмотрели дом, гараж и баню в поисках «запрещённой символики».

После этого около часа сотрудники милиции заполняли какие-то бумаги. А потом — снятие и изъятие двух табличек. Со слов милиции, БЧБ-таблички (бело-красно-белые. — NEWS.ru) с названием на латинице улицы и номера дома приравниваются к одиночному несогласованному пикетированию, — отметил он.

Затем милиционеры сказали мужчине, что ему нужно проехать в отдел, чтобы поставить подпись. В результате его задержали на трое суток. При этом дежурный запрещает сыну видеться с отцом и передавать ему еду.

Задержанный не вернётся домой до 29 марта, когда пройдёт суд. Ему грозит штраф или арест.

БЧБ-табличка с названием улицы и номером дома висит здесь с 2015 года, то есть уже шестой год. На каком основании указатель улицы на здании считается пикетом? — сказал Никита журналистам TUT.by.

В феврале в МВД Белоруссии сообщили, что задержали людей, собиравшихся провести несанкционированный митинг «под видом катания на лыжах». Кроме того, по данным силовиков, «активисты деструктивных Telegram-каналов» под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе под Минском планировали организовать несанкционированное массовое мероприятие.

В Белоруссии больше полугода продолжались акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвовали в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяли жёсткие методы разгона протестующих. Несколько человек погибли, писал NEWS.ru.