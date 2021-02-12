МВД Белоруссии объяснило задержание музыкантов под Минском

https://static.news.ru/photo/1dc2bece-6ec3-11eb-9cec-96000091f725_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

«Активисты деструктивных Telegram-каналов» под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе под Минском планировали организовать несанкционированное массовое мероприятие, заявили в МВД Белоруссии. В ведомстве отметили, что граждане пытались использовать бело-красно-белую символику.

Таким образом правоохранители республики объяснили задержание некоторых собравшихся — всего 68 человек. Они добавили, что некоторые люди находились в состоянии алкогольного опьянения, а одна девушка находилась под действием наркотических средств, передаёт МВД Белоруссии.

Накануне правозащитный центр «Весна» заявил, что белорусские силовики задержали вечером 13 февраля 2021 года 67 человек, принявших участие в публичной репетиции нескольких музыкантов на базе отдыха в посёлке Сокол Смолевичского района под Минском. В организации отметили, что нескольких граждан отпустили после оформления административного протокола. Кроме того, отдел милиции покинули несовершеннолетние.

По предварительным данным, 13 февраля белорусские группы «Разбитое сердце пацана», Panska Moc, Ok-Band, Lear планировали провести концерт, однако шоу прервали сотрудники милиции. Связь с исполнителями с тех пор отсутствует. В МВД пока не прокомментировали ситуацию. В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Президент Белоруссии также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года, писал NEWS.ru.