МВД Белоруссии: люди хотели провести митинг под видом катания на лыжах

https://static.news.ru/photo/b751a020-6ed5-11eb-94cb-96000091f725_660.jpg Фото: Скрин с видео t.me/pressmvd

Почти 20 человек, собиравшихся провести несанкционированный митинг «под видом катания на лыжах», задержали 14 февраля 2021 года в деревне под белорусским городом Молодечно, передаёт МВД страны. Силовики уточнили, что «активные участники мероприятия, 11 женщин и восемь мужчин» находятся в районном отделе милиции для дальнейших разбирательств.

В ходе личного досмотра у «лыжников» обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика. <...> Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики (традиционная для оппозиционеров в Белоруссии бело-красно-белая символика. — NEWS.ru), — передаёт официальный Telegram-канал пресс-службы МВД.

Ведомство добавляет, что два гражданина во время задержания сотрудниками милиции оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, а также мешали им выполнять свои профессиональные обязанности. В МВД отметили, что «один из буянов» находился в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование выявило в парах выдыхаемого воздуха 1,56 промилле.

Кроме того, «активисты деструктивных Telegram-каналов» под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе под Минском планировали организовать несанкционированное массовое мероприятие, заявили в МВД Белоруссии. В ведомстве отметили, что граждане пытались использовать бело-красно-белую символику. Таким образом правоохранители республики объяснили задержание некоторых собравшихся — всего 68 человек.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Лидер также сообщил, что проект новой конституции страны будет готов в течение 2021 года, писал NEWS.ru.