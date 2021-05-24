Минску предложили снять флаг с посольства Латвии и заменить на советский

Некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».
На чемпионате мира по хоккею в Латвии флаг сборной Белоруссии был заменён с государственного на бело-красно-белый. Такое решение принял мэр Риги Мартиньш Стакис. Он сказал, что в Риге нельзя вывешивать флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм.
После этого в Сети многие русскоязычные пользователи предложили Минску ответить. Отреагировать предлагается следующим образом. По мнению комментаторов, в столице Белоруссии нужно
Бело-красно-белый (БЧБ) флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995 годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.
Ранее в понедельник, 24 мая, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес призвал Международную федерацию хоккея на льду с шайбой отстранить Белоруссию от участия в проходящем чемпионате мира в Риге.
Днём ранее в минском аэропорту задержали бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.