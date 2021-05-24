В Рижской думе назвали провокацией замену флага Белоруссии на ЧМ

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В Рижской думе оценили как бездумную провокацию замену белорусского флага на Чемпионате мира по хоккею в Латвии. Представители партии «Русский союз Латвии» инициировали рассмотрение и анализ этого эпизода на заседании законодательного органа. Об этом они написали на странице фракции в Facebook.

На чемпионате мира по хоккею в Латвии флаг сборной Белоруссии был заменён с государственного на бело-красно-белый. Такое решение принял мэр Риги Мартиньш Стакис. Он сказал, что в Риге нельзя вывешивать флаг, символизирующий режим, который осуществляет государственный терроризм.

В партии «Русский союз Латвии» заявили, что латвийский политики совершили провокацию, направленную на подрыв отношений не только между государствами, но и внутри международного сотрудничества в области спорта.

Особый цинизм произошедшего заключается в том, что сами латвийские власти регулярно нарушают права человека, преследуют журналистов и активистов общественных организаций за их взгляды и убеждения. Вместо того, чтобы самим исправить своё поведение, они лицемерно предлагают сделать это другим странам, - заявили во фракции.

Бело-красно-белый (БЧБ) флаг был государственным флагом Белоруссии в 1991–1995-х годах, а ныне ассоциируется с оппозиционным движением против режима президента Александра Лукашенко.

Ранее некоторые пользователи Сети предложили Белоруссии снять с посольства Латвии флаг страны и заменить его на стяг Латвийской ССР. Данная мера преподносится как ответ на действия официальной Риги.