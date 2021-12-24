Клюшкой по интриге: кому выгоден отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

Несмотря на достигнутые с огромным трудом договорённости, НХЛ все же не отпустит игроков на Олимпиаду-2022 в Пекине. В лиге сослались на растущее число заражений коронавирусом и наложили вето на главный турнир четырёхлетия. Рассказываем подробнее о случившемся, а также вспоминаем о том, как сборная России выступала на Олимпиадах с участием сильнейших хоккеистов мира.

Дома сидим

Инсайды о скором отказе НХЛ от участия в Играх просачивались в прессу на протяжении последних нескольких дней. Официально об этом было объявлено 22 декабря. Именно тогда последние надежды на положительный исход для престижа и зрелищности турнира рухнули окончательно.

К сожалению, учитывая серьёзные изменения в календаре регулярного сезона из-за коронавируса, олимпийское участие стало невозможным. Мы очень ценим усилия МОК, IIHF и оргкомитета Олимпиады в Пекине, которые были готовы принять игроков НХЛ, но текущие обстоятельства сделали это невозможным, несмотря на максимальное старание всех сторон процесса, — заявили в НХЛ.

Теперь в даты проведения Игр команды будут играть перенесённые матчи. В НХЛ подчеркнули, что завершение регулярного чемпионата и Кубка Стэнли в запланированные сроки является приоритетом для лиги.

Шанс для России

Искренне жаль российских звёзд НХЛ во главе с Александром Овечкиным, который начал олимпийский сезон просто феноменально. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» находится в сумасшедшей форме, штампует очки за результативность и очень хотел выступить на Играх. Через четыре года ему будет 40. Шансы на участие в следующей Олимпиаде у нападающего невелики. Примерно та же история с Евгением Малкиным, которому в 2026-м исполнится 39 лет.

Александр Овечкин Gerry Angus/Icon Sportswire/Global Look Press

Однако для медальных шансов сборной России отказ НХЛ смотрится очень перспективным. Да, «Красная машина» лишилась Овечкина, Капризова, Панарина, Василевского, Кучерова и прочих звёзд первой величины, но потери конкурентов гораздо страшнее. При наличии на Играх энхаэловцев соперники россиян имели бы преимущество по количеству классных центральных форвардов и защитников, однако теперь оно нивелировано.

Главным источником кадров для Игр в Пекине теперь станет КХЛ, где квалифицированных россиян на порядок больше, чем игроков подобного класса из других стран. В Пекин поедет множество триумфаторов прошлой Олимпиады, которые очень захотят защитить титул. К тому же Кубок Первого канала показал, что российская команда в условиях такой конкуренции чувствует себя очень неплохо.

Вынос лучшими

Многочисленные триумфы сборной СССР на Олимпиадах и даже победа Объединённой команды на Играх-1992 были добыты без участия представителей НХЛ. Впервые сильнейшая лига мира отпустила игроков на ОИ-1998 в Нагано, где Россия добралась до финала.

Причём в решающем матче россиянам противостояли не канадцы или американцы, а сборная Чехии, в которой блистали Яромир Ягр и Доминик Гашек. Последний практически в одиночку и выиграл финал, повесив амбарный замок на свои ворота и оформив «сухарь». Для победы чехам хватило всего одной заброшенной шайбы.

Через четыре года на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити за сборную России играли молодой Илья Ковальчук и нынешний тренер национальной команды Алексей Жамнов, в атаке также феерили братья Буре, Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Павел Дацюк, однако до победы добраться снова не удалось. В драматичном полуфинале команда уступила хозяевам турнира американцам, а в матче за третье место выместила всю злость за поражение на сенсационно оказавшихся там белорусах — 7:2.

После той бронзы россияне три раза подряд оставались на Играх без медалей, во всех этих Олимпиадах участвовал Овечкин. В 2006-м россияне победили в четвертьфинале канадцев, но затем разгромно проиграли финнам. В матче за бронзовую медаль команда пропустила три безответные шайбы от чехов.

Vit Simanek/CTK/Global Look Press

Олимпиаду-2010 российские болельщики с удовольствием хотели бы забыть. Там Овечкин и компания в четвертьфинале были уничтожены канадцами со счётом 7:3. На той же стадии завершился поход «Красной машины» за медалями домашней Олимпиады-2014, хотя на эти Игры возлагались особые надежды. В этот раз роковой стала встреча против финнов.

Долгожданное золото сборная России взяла лишь в 2018-м, но эти Игры уже уступали по статусу даже чемпионату мира, потому что НХЛ и МОК договориться не удалось. Похожий турнир нас ждёт и в этом году. Сборная России находится в сложной ситуации: победу воспримут как должное, а любая медаль кроме золота будет считаться позором. Так что подопечным Жамнова остаётся только пожелать удачи.