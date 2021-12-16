Оценены шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в НХЛ

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Максим Сушинский заявил, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин имеет реальные шансы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. По его мнению, российский спортсмен в последнее время показывает крайне высокие результаты, цитирует Lenta.ru.

Считаю, что Ягра можно вообще не брать во внимание, его он точно обойдет. Настоящая цель Овечкина — Гретцки. Если в дальнейшем все пойдет так же, как сейчас, он вполне может претендовать на его рекорд, — заявил Сушинский.

Он уточнил, что Овечкин сейчас, как и всегда, «очень здорово и результативно играет». По его мнению, это связано с увеличившимся количеством голевых передач: Сушинский считает, что партнёры Овечкина стали лучше «открываться» для броска.

Ранее Александр Овечкин открыл счёт в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго». Россиянин отличился на 24-й минуте. Эта шайба стала 274-й в его карьере, заброшенной в большинстве, — это повторение рекорда лиги.