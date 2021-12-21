НХЛ объявила о приостановке регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о приостановке до 26 декабря регулярного чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. В этот день игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестирования и тренировок. Ни один хоккеист не может быть допущен в команду без отрицательного теста на COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте лиги.

В заявлении отмечается, что поскольку на 22 декабря не запланировано никаких игр из-за переноса сроков, НХЛ и Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) приняли решение отложить пять матчей, запланированных на 23-е число. В соответствии с пересмотренным расписанием, с 22 по 25 декабря включительно — выходные дни для всех целей, включая поездки.

Чемпионат возобновится 27 декабря.

Ранее сообщалось, что НХЛ и NHLPA обсуждают вопрос о возможном отказе от участия в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Это связано с участившимися случаями заболевания коронавирусом среди представителей чемпионата.