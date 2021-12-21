Олимпийский чемпион оценил шансы сборной России в случае отказа НХЛ от ОИ

Шансы сборной России по хоккею на Олимпиаде в Пекине вырастут, если хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет на Играх, сообщил олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Пашков изданию Lenta.ru. В этом случае российская команда может точно рассчитывать на призовые места, считает он.

Соглашусь с мнением западных экспертов, которые отправили нашу команду на четвёртое место в случае участия представителей НХЛ в турнире. Если этого не произойдёт, наши как минимум будут претендовать на призы. При удачном стечении обстоятельств можно бороться и за победу. Кубок Первого канала показал, что у нас есть приличная команда, которую ещё можно усилить выступающими в России игроками, — сказал Пашков.

Он добавил, что косвенные признаки указывают именно на это: НХЛ не отпустит своих игроков на турнир. Больше всего, по словам Пашкова, нервирует неопределённость — то, что лига затягивает с решением.

Ранее НХЛ объявила о приостановке до 26 декабря регулярного чемпионата из-за ситуации с коронавирусом. В этот день игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестирования и тренировок. Ни один хоккеист не может быть допущен в команду без отрицательного теста на COVID-19.