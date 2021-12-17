Сборная России по хоккею не смогла выиграть Кубок Первого канала

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в решающем матче второго этапа Еврохоккейтура — Кубка Первого канала — 2021. Поединок, проходивший на «ЦСКА Арене», завершился в овертайме со счётом 3:2 в пользу финнов. За российскую команду шайбы забросили Артём Минулин и Вячеслав Войнов, а у противников отличились Валттери Мереля и Сакари Маннинен дважды. Финляндия стала победителем турнира.

Российские хоккеисты играли против финнов в форме сборной СССР 1964–1968 годов, в которой советская команда выиграла две Олимпиады.

В ходе турнира сборная России трижды вышла победителем — в матчах с Канадой (4:3), Швецией (1:0) и Чехией (5:2). На первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла — сборная Финляндии стала второй, а россияне заняли третье место.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с Ассоциацией игроков НХЛ (NHLPA) рассматривает идею организации Кубка мира или специального турнира с участием национальных команд. Это будет сделано в том случае, если заокеанская лига решит отказаться от поездки на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.