Российская «дрим тим», оставшаяся без золотых медалей на чемпионате мира, новый курс IIHF, фамилии Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва на Кубке Стэнли, громкий обмен российских звезд из «Коламбуса», миллионы Ильи Ковальчука — эти и другие хоккейные события года в обзоре NEWS.ru.

Провал российских суперзвёзд в Словакии

Сумасшедший плей-офф в НХЛ, когда впервые в истории в первом же раунде вылетели все победители дивизионов регулярного чемпионата, обернулся массовым нашествием российских суперзвёзд на чемпионат мира в Словакии. Выбывшие из борьбы за Кубок Стэнли «Вашингтон Кэпиталз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз» освободили для сборной России голкипера Андрея Василевского, защитников Дмитрия Орлова и Михаила Сергачёва, нападающих Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Никиту Кучерова, Евгения Малкина.

Кроме того, из «Лос-Анджелес Кингз» подоспел Илья Ковальчук, из «Вегас Голден Найтс» — Никита Гусев, из «Флорида Пантер» — Евгений Дадонов. Дополнили картину Никита Зайцев, Владислав Гавриков, Никита Задоров, Артём Анисимов, к которым были добавлены лучшие представители Континентальной хоккейной лиги: Кирилл Капризов, Михаил Григоренко, Илья Сорокин и иже с ними.

Короче говоря, в распоряжении тренерского штаба Ильи Воробьёва оказалась настоящая российская «дрим тим»! Золотые медали мирового первенства вешали игрокам нашей сборной на шею ещё до старта турнира.

Однако команда суперзвёзд командой-звездой так и не стала. Проиграв в полуфинале «сборной ноунеймов», как называли на этом ЧМ финскую дружину, в которой практически не ощущалось присутствие игроков из НХЛ, россияне довольствовались в итоге бронзовыми медалями. А титул завоевала, кстати, та самая тёмная лошадка из Страны тысячи озёр.

IIHF переходит на маленькие площадки

Вскоре после окончания чемпионата мира в Словакии стало известно, что это был последний крупный турнир, проходивший на площадках европейского стандарта (60 на 30 метров). Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение, что с 2020 года все соревнования под её эгидой будут проходить на площадках североамериканского образца, которые по ширине меньше на четыре метра.

Это означало, что на ЧМ-2020 в Швейцарии (его примут города Цюрих и Лозанна) и ЧМ-2021, который совместно проведут Белоруссия (Минск) и Латвия (Рига), а также на олимпийском турнире — 2022 в Пекине играть придётся на маленьких площадках.

Посыл IIHF здесь очевиден: если НХЛ всё более прохладно относится к участию в Олимпийских играх и вслед за Пхёнчханом-2018 вполне может пропустить и следующие Игры, то нужно постараться сделать всё возможное, чтобы снова заинтересовать лучшую лигу мира турниром под вывеской пяти колец. К тому же вроде как принято считать, что уменьшение размеров площадки ведёт к повышению скорости и интенсивности игры, делает её более зрелищной.

Гэри Беттмэн JONAS LJUNGDAHL/www.imago-images.de/Global Look Press

Однако новости из-за океана, несмотря на услужливые телодвижения IIHF, по-прежнему приходят в основном тревожно-пессимистичные. Во всяком случае, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн своей точки зрения не меняет: участие в Олимпиадах, чреватое остановкой регулярного чемпионата лиги минимум на три недели, губительно и крайне невыгодно для успешного коммерческого проекта под названием Национальная хоккейная лига.

Так что даже если гора (IIHF) сподобилась пойти к Магомеду (НХЛ), далеко не факт, что это приведёт к чему-нибудь конструктивно-позитивному.

Триумф Беруби, Тарасенко и Барбашёва с «Сент-Луисом»

Впрочем, если за океаном ежегодно будут происходить такие же роскошные развязки сезона, как в мае-июне 2019-го, НХЛ ещё не скоро вспомнит об Олимпиадах. Хотя первый в истории клуба триумф «Сент-Луис Блюз» в Кубке Стэнли начал коваться ровно год назад, в рождественские дни прошлой зимы. Тогда «блюзменов», скатившихся на дно таблицы регулярного чемпионата НХЛ, возглавил Крейг Беруби.

У этого специалиста, в бытность игроком снискавшего славу жёсткого, силового нападающего, фактически не было никакого серьёзного послужного списка на тренерском поприще. Но то, как он преобразил «Сент-Луис», похоже на чудо. Команда стала выдавать победы сериями, ворвалась в ряды участников плей-офф, в котором последовательно расправилась с «Виннипег Джетс» (4-2), «Даллас Старз» (4-3), «Сан-Хосе Шаркс» (4-2) и в финале с «Бостон Брюинз» (4-3).

«Блюз» были одним из старожилов лиги, дольше всех шедших к своему первому Кубку Стэнли. Достаточно сказать, что «Сент-Луис» трижды доходил до финала плей-офф полвека назад (в 1968-1970 годах), но неизменно уступал, а затем десятилетиями и вовсе так близко к главному трофею НХЛ не подбирался.

Хорошо, что российским нападающим Владимиру Тарасенко и Ивану Барбашёву так долго ждать победы в Кубке Стэнли не пришлось. Они стали 31-м и 32-м представителем нашей страны, чьи фамилии были выгравированы на специальной табличке, закреплённой на основании чаши, которая вручается лучшему клубу по итогам плей-офф.

Обмен Бобровского и Панарина из «Коламбуса»

Состав российской сборной на ЧМ в Словакии мог быть ещё более могучим, если бы тренерский штаб до последнего держал место для двух представителей клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — голкипера Сергея Бобровского и нападающего Артемия Панарина. Однако Илья Воробьёв и его ассистенты заранее дали понять, что не станут вызывать в национальную команду игроков, которым летом почти наверняка предстоят поиски нового клуба.

Сергей Бобровский Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Впрочем, и сами «Синие куртки» довольно долго оставались в борьбе за Кубок Стэнли, не освобождая россиян для сборной. В первом раунде «Коламбус» всухую (4:0) «вынес» команду Никиты Кучерова и Андрея Василевского «Тампу-Бэй», а затем упорно побился с будущим финалистом плей-офф «Бостоном», затянув серию до шести матчей (2:4).

Летом, как и ожидалось, оба звёздных россиянина распрощались с «Синими куртками», трудоустроившись в других клубах. И эти переходы стали одними из самых громких в межсезонье. Бобровский пополнил ряды клуба «Флорида Пантерз», попав в компанию к форварду Евгению Дадонову. А Панарин расширил ряды «русской диаспоры» в «Нью-Йорк Рейнджерс», где уже выступали вратарь Александр Георгиев и нападающий Павел Бучневич.

Сейчас, когда позади половина регулярного чемпионата — 2019/20, сложно сказать, кто больше выиграл от этих переходов. Все три клуба — «Блю Джекетс», «Пантерз» и «Рейнджерс» — находятся в середине турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ, продолжая вести борьбу за попадание в плей-офф. Но факт, что Сергей и Артемий вполне комфортно чувствуют себя на новом месте работы, быстро выйдя там на лидерские позиции, сомнению не подлежит.

«Кокаиновая» дисквалификация Кузнецова

Чемпионат мира в Словакии стал неудачным не только для российской сборной в целом. Роль «самого плохого парня» в составе нашей команды вскоре после турнира пришлось осваивать Евгению Кузнецову. Соратник Александра Овечкина по «Вашингтону» оказался замешанным в кокаиновом скандале, что было подтверждено сначала активно гулявшим по Сети видеороликом, а затем — официальным анализом сданной им допинг-пробы.

Покаяние Кузи практически никоим образом не повлияло на весьма суровый вердикт IIHF, запретившей российскому хоккеисту участвовать в любых международных соревнованиях под своим брендом на ближайшие четыре года. Что автоматически означает для Евгения пропуск Олимпиады-2022 в Пекине.

Евгений Кузнецов Greg Thompson/Icon Sportswire/Global Look Press

А вот законы НХЛ оказались куда более лояльными по отношению к нарушителю антидопинговых и моральных норм. Кузнецову выписали дисквалификацию лишь на три игры, после чего он, как ни в чём не бывало, смог присоединиться к команде и с небольшим опозданием начать новый сезон в составе «Столичных».

Российским болельщикам и самому Кузе остаётся надеяться, что и международное спортивное сообщество пересмотрит санкции в отношении спортсменов, уличённых в употреблении наркотиков. Разумеется, в сторону смягчения наказания. Кстати, подобные предложения уже прозвучали. В противном случае Кузнецову будет даже выгодно неучастие игроков НХЛ в Играх-2022: ведь лично он в таком случае абсолютно ничего не теряет.

«Дорогое» расставание Ковальчука и «Лос-Анджелеса»

Полтора года назад Илья Ковальчук возвращался в НХЛ ради осуществления мечты своей жизни — завоевания Кубка Стэнли. Ведь однажды — в 2012-м, будучи игроком «Нью-Джерси Дэвилз» — российский форвард был в шаге от вожделенного трофея, но «Лос-Анджелес Кингз» в финальной серии плей-офф тогда оказался сильнее.

Кови к своим 36 годам делал поступательные шаги на пути в Тройной золотой клуб: в 2008-м принёс российской сборной незабываемую победу в овертайме финала чемпионата мира с канадцами в Квебеке, в 2018-м — стал олимпийским чемпионом в Пхёнчхане. Но вот с клубом для достижения третьей цели с приставкой «супер» — завоевания Кубка Стэнли — Илье явно не повезло.

Нынешние хоккеисты «Лос-Анджелеса» — уже далеко не те «короли», что дважды (помимо 2012-го ещё и в 2014-м) занимавшие трон НХЛ. Команда из Калифорнии отправилась в досрочный отпуск на местные пляжи минувшей весной, не пробившись в плей-офф, рискует повторить незавидный сценарий и в нынешнем сезоне. Так что недавнее (в середине декабря) расторжение контракта с Ковальчуком должно было вызвать чувство облегчения у обеих заинтересованных сторон. Россиянин получил ещё один шанс найти «победный» клуб, для «Кингз» было важно избавиться от не оправдывающего надежд ветерана с немалым контрактом.

Кстати, о контракте. Было подсчитано, что за полтора года в «Лос-Анджелесе» Илья заработал (или всё-таки получил?) $14 млн, проведя в общей сложности 81 матч и набрав лишь 43 очка (19 заброшенных шайб и 24 результативные передачи) при ужасающем показателе полезности «минус 36». Нетрудно подсчитать, что в среднем за каждую игру Кови пополнял свой банковский счёт на $172 839,5.

Так что, согласитесь, не всё так плохо было у Ковальчука в Лос-Анджелесе...

Лакросс-голы Свечникова покоряют НХЛ

Андрей Свечников Jaylynn Nash/Icon Sportswire/Global Look Press

Ну а чтобы негатив (провал сборной, кокаиновый скандал, неудачи Кови) в этой итоговой заметке не брал верх над положительными моментами и впечатлениями от уходящего года, напоследок вспомним то шоу, которое уже дважды подарил поклонникам НХЛ Андрей Свечников. За полтора месяца 20-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» дважды сотворил то, что никому не удавалось (или даже не приходило в голову) за более чем столетнюю историю лиги, — он забивал так называемые лакросс-голы.

Трюк, когда нападающий за чужими воротами «подхватывает» шайбу на крюк клюшки и, выезжая на пятачок, заносит её в ближний верхний угол над плечом опустившегося на колени голкипера, не впервые используется на высшем уровне. Самый яркий пример — гол финна Микаэля Гранлунда в ворота российской сборной в полуфинале чемпионата мира — 2011 (кстати, тоже в Словакии). Но в НХЛ Свечников стал первопроходцем. Более того, спустя полтора месяца успешно провернул этот трюк ещё раз. И без ложной скромности пообещал сделать его снова, как только представится подходящий момент.

Так что не зря за океаном Андрею уже дали прозвище Мистер Лакросс, а на молодёжном первенстве мира — 2020 в Чехии в поединке Швеция — Финляндия игрок команды «Тре Крунур» Нильс Хёгландер, явно вдохновившись примером Свечникова, занёс в ворота сборной Суоми такую же эффектную шайбу.

Стать автором тренда не только в НХЛ, но и во всём мировом хоккее, согласитесь, дорогого стоит. Дело у Свечникова теперь за малым — вырасти в настоящую звезду российской сборной.