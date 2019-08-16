Пару месяцев назад воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашёв в составе «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли, а утром в субботу, 17 августа, представит главный трофей НХЛ на столичной «ВТБ Арене» в Петровском парке. Известный хоккейный агент и телеэксперт Алексей Дементьев в эксклюзивном интервью News.ru раскрыл секрет успеха «блюзменов», рассказал о роли российского нападающего в победе «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ и ответил на вопрос, может ли Барбашёв в ближайшее время оказаться в клубе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Агент Ивана — большой вопросительный знак для меня»

— Начнём с не самой приятной темы. Агент Ивана затеял какую-то возню с целью выбить для своего клиента более выгодный контракт с «Сент-Луисом». Чем эта история может закончиться?

— Давайте я не буду касаться этой темы. Обсуждать всё то, что касается дискуссий по контракту и его деталей, было бы неэтично с моей стороны. Хотя агент Барбашёва — это большой вопросительный знак для меня. И я не буду пользоваться его методами ведения бизнеса.

— Хорошо, тогда давайте поговорим о команде Ивана и о нём самом. Можно ли сказать, что к наставнику «Сент-Луиса» Крейгу Беруби применима фраза о том, что новичкам всегда везёт? Ведь этот известный в прошлом хоккеист силового плана, но почти неизвестный тренер возглавил команду по ходу прошлого сезона, поднял её со дна турнирной таблицы, а затем привёл к первому в её истории титулу в НХЛ.

— Всё сложилось так, как должно было сложиться. И здесь нельзя оценивать исключительно работу одного лишь тренера и только его вклад в победу в Кубке Стэнли. Потому что и весь менеджмент клуба, и скаутская служба, — все, кто работал с командой и приглашал новых игроков, верил в них и доверял им, искал пути достижения победы, — все они внесли свою лепту в этот успех. И так сошлось, что последним звеном в этой цепи стал, конечно, Крейг Беруби. Неожиданный для многих успех его работы показал, что команда двигалась в правильном направлении и завоевала трофей.

— Когда «Питтсбург» Евгения Малкина в 2016 году завоевал Кубок Стэнли, мощный состав команды позволял предполагать, что в следующем сезоне она сможет повторить этот успех. Так оно и случилось. А применительно к нынешнему «Сент-Луису» можно делать подобные предположения? Смогут ли «блюзмены» удержаться на вершине?

— Шансы всех без исключения команд НХЛ на победу в Кубке Стэнли более-менее равны. И говорить о том, что «Сент-Луис» на следующий год не сможет повторить достигнутый результат, на мой взгляд, было бы неправильно. Если посмотреть, как протекал плей-офф НХЛ за всю историю лиги, можно прийти к выводу, что основным игроком любой команды всегда был и остаётся вратарь. И в прошлом сезоне так сложилось, что голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон стал таким же серьёзным открытием сезона, как и Крейг Беруби. И вряд ли кто-нибудь когда-нибудь сможет побить установленный Биннингтоном рекорд по количеству победных матчей в плей-офф (16) для новичков. Поэтому на данный вопрос необходимо смотреть шире: как изменится состав команды нынешним летом. Думаю, руководство «Сент-Луиса» найдёт в себе силы сохранить чемпионский состав. Возможно, лишь нападающий Патрик Марун будет искать себе другой клуб.

«Возвращение Барбашёва в КХЛ сейчас практически исключено»

— Возможно, «блюзмены» ещё и укрепят свои ряды в межсезонье?

— Здесь скорее можно говорить о достаточно позитивных для «Сент-Луиса» итогах драфта, а также об уже имеющихся внутренних резервах. Например, тот же Алексей Торопченко, который уже подписан клубом и играет в системе «Блюз» и стал чемпионом лиги Онтарио в составе клуба «Гелф Шторм». То есть в недрах системы «Сент-Луиса» есть игроки, на которых можно рассчитывать в будущем. Поэтому несправедливо утверждать, что у этого клуба нет шансов повторить успех предыдущего сезона. На старте сезона все команды равны: у всех ноль игр и ноль набранных очков.

— Вы упомянули об огромной роли вратарей в плей-офф. А насколько велика была роль Барбашёва в чемпионском составе «Сент-Луиса»? Может ли она возрасти в следующем сезоне, если Иван не покинет команду?

— Роль Ивана в том, что он делал на льду, как играл, с травмой или в оптимальном состоянии, с его желанием и рвением, конечно, велика. Но не стоит выделять какого-то одного игрока, потому что о каждом можно сказать, что он сделал для команды и для победы. И всё это сложилось и умножилось на усилия его партнёров, что и привело команду к победе. Многие в «Сент-Луисе» играли в плей-офф с травмами: и Владимир Тарасенко, и Райан О’Райлли, и тот же Барбашёв — практически все хоккеисты имели проблемы со здоровьем, но выходили на лёд и делали своё дело. То же самое можно сказать и о финалисте плей-офф «Бостоне», но успех в итоге пришёл к «Сент-Луису» — благодаря огромному желанию, стечению обстоятельств и удачной игры в нужный момент конкретного игрока.

— О Барбашёве говорят как об игроке третьего-четвёртого звена. Роль этакой рабочей лошадки уготована Ивану до конца карьеры, или всё-таки у него есть резервы, чтобы выйти на более высокий уровень?

— Прежде всего, считаю, что никогда и никому не стоит вешать ярлыки. Потому что время проходит, и люди меняются. Иван Барбашёв всегда был очень производительным, по-хорошему агрессивным хоккеистом. Он забивал нужные шайбы, забивал красивые шайбы, при этом он обладает достаточно серьёзной техникой в любом её проявлении. У него есть огромный набор качеств для того, чтобы не просто быть нужным команде, а быть её лидером. А ещё я знаю, насколько Иван хороший человек. И это очень важно для коллектива, для тех игроков, которые находятся рядом с ним в команде. Поэтому Барбашёв точно будет востребован, и нет смысла говорить о нём, как об игроке третьего-четвёртого звена.

— Если Ивану всё же придётся покинуть «Сент-Луис», вы допускаете возможность его возвращение в КХЛ? Особенно с учётом весьма вероятного локаута за океаном через сезон.

— Сложно прогнозировать, что будет и как это будет выглядеть. Но настолько сложно и долго Иван шёл к своей цели — стать основным игроком команды НХЛ, что в настоящий момент, на взлёте, в ситуации, когда ты только что выиграл Кубок Стэнли, и тебя видела вся лига, ты закрепился в ней и осуществил свою мечту, не думаю, что Барбашёв реально может уйти в другую лигу. На мой взгляд, его возвращение в КХЛ на данный момент практически исключено.