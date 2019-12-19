За полтора месяца российский форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников дважды проделал трюк, который до него в официальных матчах Национальной хоккейной лиги не делал никто. NEWS.ru рассказывает, какую реакцию в Северной Америки вызвали чудо-голы дерзкого россиянина, и представляет будущую звезду отечественного хоккея.

Сначала был «финт с ушами» от Гранлунда

Хоккейные болельщики даже с небольшим стажем интереса к этому виду спорта должны хорошо помнить, как в полуфинале чемпионата мира-2011 в Братиславе тогда ещё совсем молодой финский форвард Микаэль Гранлунд забросил шайбу в ворота российской сборной, которые защищал Константин Барулин. Гранлунд, проезжая за воротами, подцепил шайбу на крюк клюшки и, выехав на пятачок, фактически занёс её в ближний верхний угол. Задачу нападающего упростил вратарь, «по учебнику» севший на колени и ожидавший броска низом. Но всё равно исполнить такой трюк — это то же самое, что для лётчика «нарисовать» в небе фигуру высшего пилотажа.

С тех пор заброшенные подобным образом шайбы многие болельщики и специалисты стали называть «трюком Гранлунда», хотя, конечно, не молодой и горячий финский парень придумал этот «финт с ушами» — вратарскими, разумеется. Другое дело, что на столь высоком уровне (а круче полуфинала чемпионата мира может быть только финал или любая игра стадии плей-офф олимпийского турнира) на такую хорошую хоккейную наглость решались единицы. Возможно, не хватало мастерства так сработать с клюшкой и шайбой за считанные мгновения, а может быть, просто не хотели тратить время на разучивание этого трюка.

Но вот 29 октября нынешнего года в матче против «Калгари Флеймз» другой 19-летний сорвиголова — теперь уже не финский, а российский — Андрей Свечников из «Каролины Харрикейнз» зашвырнул аналогичную «бабочку» за шиворот чешскому голкиперу «огненных» Давиду Риттиху. Кстати, гол этот, как и шайба Гранлунда, был ещё и весьма важным: «Ураганы» в середине третьего периода смогли отыграть единственную пропущенную шайбу, а финны в мае 2011-го и вовсе открыли счёт, после чего довели игру с Россией до победы (3:0), а затем и завоевали титул, разбив в финале шведов (6:1).

Гранлунд, став чемпионом мира, долгие годы весьма успешно выступал в НХЛ за «Миннесоту Уайлд», однако за океаном никому и в голову не пришло называть подобные трюки его именем. Для этого у североамериканцев есть специальный термин — лакросс-гол. Если кто не в курсе, лакросс — игра, чем-то напоминающая хоккей (правда, не на льду, а на газоне), только вместо шайбы в ней используется резиновый мяч, а клюшка снабжена специальной сеткой наподобие сачка. Этим сачком удобно ловить, контролировать мяч и забрасывать его в ворота соперника. Так что вполне понятно, что после трюка Свечникова с несчастным Риттихом заокеанская пресса сразу же запестрела заголовками с упоминанием о лакросс-голе.

«Это уже не только удача, когда вы тренируете что-то снова и снова»

Но когда Андрей на днях снова исполнил свой номер в выездном поединке с «Виннипег Джетс», за россиянином уже успело закрепиться прозвище Мистер Лакросс, а официальный сайт НХЛ в шутку предложил Свечникову запатентовать взятие ворот подобным способом. Кстати, заброшенная «сачком» голкиперу «Джетс» Коннору Хеллебайку шайба снова получилась ключевой: в середине второго периода «Каролина» вышла вперёд (3:2) и в итоге добилась победы (6:3).

У меня в голове постоянно была мысль — надо попробовать, почему нет? И я быстро принял решение, когда был подходящий момент. Попытка получилась удачной, — сказал Свечников во флэш-интервью телеканалу Fox Sports во втором перерыве матча.

Естественно, второй за полтора месяца лакросс-гол россиянина восхитил партнёров по команде и главного тренера «Ураганов» Рода Бриндамора.

Все увидели первый подобный гол чуть больше месяца тому назад. Но мы с ребятами видим подобное уже полтора года на тренировках. Нужно было потратить много времени, отрабатывая этот трюк, чтобы показать его на публике. И это уже далеко не только удача, когда вы тренируете что-то снова и снова, — считает Бриндамор.

Финский форвард Себастьян Ахо, который три года назад также в нежном возрасте и в компании с заматеревшим Гранлундом снова обыграл Россию и снова в полуфинале чемпионата мира-2016 в Москве, а теперь играет вместе со Свечниковым за «Каролину», не скрывает своего восхищения.

Это невероятно! Андрей сделал это дважды за полтора месяца, в то время как никто и никогда подобного не делал ни разу! Это что-то нереальное, и это действительно впечатляет, — ахнул Ахо.

Откуда же взялся этот по-хорошему безбашенный русский, играющий за «Ураганов» под номером 37 и собирающийся поставить производство лакросс-голов на конвейер?

Андрей родился в конце марта 2000 года на Алтае, в Барнауле, но всерьёз играть в хоккей он и его старший брат Евгений начали уже за океаном. В России семья переезжала сначала в Московскую область, затем в Казань, однако первым клубом в карьере Андрея значится «Максигон Ламберджекс», выступающий в USHL. В первый же сезон-2016/17 он стал лучшим новичком этой юниорской лиги и попал в символическую сборную USHL.

В следующем сезоне, выступая за «Барри Кольтс» в хоккейной лиге Онтарио, Свечников снова был признан лучшим новичком, а также был назван самым перспективным игроком Канадской хоккейной лиги.

Ови и Кузя — жертвы Свечникова и «Ураганов». Кто следующий?

В июне 2018 года российский нападающий на драфте НХЛ был выбран «Каролиной» в первом раунде под общим вторым номером. 30 июня Андрей подписал с «Харрикейнз» трёхлетний контракт новичка. В «лучшей лиге мира» Свечников-младший дебютировал 4 октября 2018 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», а на следующий день в поединке с «Коламбус Блю Джекетс» он набрал своё первое очко за результативность в НХЛ. Ещё через пару дней случился и дебютный гол Андрея в лиге — в ворота другой команды из Нью-Йорка — «Рейнджерс». И тогда же Свечников был признан первой звездой матча.

Блеснуть в молодёжной сборной России хоккеисту не удалось. В январе 2018-го он ещё не вышел на «проектную мощность», тем более играя в турнире, где в основном были ребята на год старше. А потому отметился лишь пятью результативными передачами без забитых шайб — и сборная заняла пятое итоговое место. А спустя год «Каролина» попросту не отпустила стремительно прогрессировавшего форварда на МЧМ-2019.

Что ж, значит, теперь перед Свечниковым стоит задача пробиваться во взрослую сборную России. Правда, сделать это будет не так-то просто. «Каролина» и в минувшем сезоне наделала шороху в плей-офф, выбросив за борт турнира в первом же раунде действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Кстати, Овечкин тогда в одном из матчей устроил дерзкому юноше-соотечественнику приличную трёпку, отправив его в нокдаун. Однако на чемпионат мира в Братиславу отправились именно эти звёзды российского хоккея — Ови и Кузя, а не продолжавший бороться за главный трофей НХЛ Свечников.

В нынешнем сезоне «Ураганы» тоже явно хотят сметать всех соперников со своего пути. Команда Рода Бриндамора уверенно держится в четвёрке лучших клубов Восточной конференции, а на счету Мистера Лакросса в 34 сыгранных матчах уже 35 набранных очков — 14 голов и 21 результативная передача. И два из этих 14 голов... Ну, в общем, вы уже знаете, каким способом они забиты. Но кто сказал, что юный россиянин собирается на этом останавливаться?

Давайте подождём следующей игры. Может быть, я снова попробую забить такой же гол, — интригует болельщиков Свечников.

Ближайший матч у «Каролины» — против «Колорадо Эвеланш» под утро пятницы, 20 декабря по московскому времени. Посмотрим?