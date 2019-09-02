28-летний форвард «бело-голубых» Даниил Тарасов в эксклюзивном интервью News.ru рассказал, почему такой сложной получилась победа над нижегородским «Торпедо» в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а также не стал сожалеть, что из-за травм и болезни потерял место в первом звене.

«Нижегородцы дали нам хороший бой»

— По ходу встречи «Динамо» и уступало 0:1, и вело с разницей в две шайбы, а в нервной концовке едва не упустило победу. С чем связаны такие перепады в игре?

— Первая официальная игра сезона — наверное, у всех чуть-чуть присутствовал мандраж, нервозность. В начале матча пропустили быстрый гол, но хорошо, что сразу забили свои шайбы, двигались неплохо, все играли на команду и друг за друга. В конце встречи ребята выстояли, ловили шайбы на себя. Да, возможно, «картинка» игры не самая лучшая была, но главное сейчас — результат. «Динамо» заработало нужные два очка и продолжает домашнюю серию.

— Матч изобиловал удалениями, в том числе, у «Торпедо» уже в первом периоде игрока удалили до конца игры за грубый силовой приём. Это тоже следствие стартовой нервозности?

— Нужно учитывать, что летом и правила немного изменились. Отсюда и большое количество штрафных минут. Кроме того, мы неплохо двигались и заставляли соперника фолить и отправляться на скамейку штрафников. Мастерства у наших ребят достаточно, поэтому удалось реализовать численное преимущество, хотя ещё больше шансов в большинстве мы не реализовали. Но для первой игры сезона и этого вполне хватило.

Игроки "Торпедо" Джордан Шредер и "Динамо" Егор Зайцев (слева направо) в матче чемпионата КХЛ между командами "Динамо" (Москва) и "Торпедо" (Нижний Новгород) Сергей Бобылев/ТАСС

— «Торпедо» сильно изменилось в межсезонье, команда сейчас играет более агрессивно?

— В этой команде есть хорошие молодые ребята, при этом и ветеранов достаточно, которые тащат команду за собой. На мой взгляд, у «Торпедо» сбалансированный состав, и нижегородцы дали нам хороший бой. Было совсем не просто заработать эти два очка.

— В составе «Торпедо» есть защитник Денис Баранцев и форвард Михаил Варнаков, которых вы хорошо знаете по выступлениям за «Динамо». Что можете сказать об этих игроках?

— Да, мы немало поиграли с ними вместе. Это настоящие мастера своего дела. Денис хорошо работает на синей линии, бросает с дальней дистанции. Миша Варнаков — лидер команды, работяга, здорово знает и делает своё дело. В общем, хорошая у торпедовцев команда, мастеровитая.

«Вадик Шипачёв — настоящий дирижёр первого звена»

— В «Динамо» тоже летом произошли изменения в составе: в команду пришли новые нападающие — швед Андре Петерссон, чех с российскими корнями Дмитрий Яшкин. Оба — игроки первого звена, которое теперь действует в иной манере, чем ранее?

— Нашу команду несколько ребят покинули летом, поэтому хорошо, что на их места пришли новые опытные игроки. Новички стараются, работают, сейчас наигрываются в звене с Вадимом Шипачёвым. Вадик — настоящий дирижёр этой тройки, всегда подскажет, кому куда ехать, и отдаст шайбу в нужный момент. И Яшкин, и Петерссон — хоккеисты хорошего уровня, их брали не только для глубины состава, но и для того, чтобы они проявляли себя в первом звене.

— Вы сейчас выходите на лёд во второй тройке нападающих, но на предсезонных турнирах, в частности, на Кубке мэра Москвы, играли и в первом звене?

— Да, было дело, но случались травмы, поэтому «предсезонка» тяжёлая получилась. Немного приболел и потерял место в первом звене. Но моя задача — выходить на лёд и помогать команде, не важно, в какой тройке — во второй, в первой или в четвёртой. Главное — не потерять доверие тренерского штаба. Сезон длинный, и у меня будет возможность проявить себя и принести максимальную пользу. Думаю, всё будет нормально.

— Кстати, «Динамо» второй год кряду выиграло предсезонный Кубок мэра Москвы. Это имеет какое-то значение для успешного выступления в официальных матчах?

— Да никакого значения эта победа не имеет! Вон, к примеру, омский «Авангард» в межсезонье проиграл чуть ли не все контрольные матчи, а в первой же встрече регулярного чемпионата КХЛ в гостях победил ЦСКА. Поэтому мы уже забыли о своей победе на Кубке мэра и работаем дальше.

— Вы уже упомянули об изменениях в правилах, которые теперь более жёстко оценивают попытки совершить «грязный» силовой приём. А как вам массовый переход клубов КХЛ на площадки меньших размеров?

— Думаю, это пойдёт на пользу всем и на пользу нашей лиге. На маленьких площадках игра становится динамичной и скоростной, более зрелищной. Я лично только за это нововведение.

— Но «Динамо» всю летнюю подготовку провело на больших площадках, а на канадскую коробку, установленную в Ледовом дворце в Петровском парке, впервые вышло буквально за три дня до старта сезона. Неужели не возникло никаких неудобств с привыканием к «узкому льду»?

— Нет, все постепенно привыкают к этому, и мы не исключение. Всё приходит с опытом. Будем здесь постоянно тренироваться и играть, и никаких проблем не возникнет.