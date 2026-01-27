Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 17:14

«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром»

Форвард «Автомобилиста» Мэйсек заявил, что матч с «Амуром» стал тяжелой игрой

Брукс Мэйсек Брукс Мэйсек Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Последний хоккейный матч «Автомобилиста» с «Амуром» стал тяжелой игрой, заявил в беседе с ЕАН форвард уральского клуба Брукс Мэйсек. По его словам, «Автомобилисты» ожидали серьезного настроя от противников.

Конечно, ожидали серьезно сопротивления от «Амура». Эта команда борется за плей-офф, для них каждый матч сейчас на вес золота. Они хотят продлить свой сезон, поэтому мы понимали, что нас ждет очень тяжелая игра против хорошо настроенного соперника, — высказался Мэйсек.

Он признался, что очень доволен результатами январской домашней серии. По словам спортсмена, «Автомобилист» не проиграл ни одной игры в основное время за исключением поражения в овертайме. Пять побед стали отличным показателем работы команды, заключил хоккеист.

Ранее нидерландский нападающий Даниэль Спронг перешел из столичного хоккейного клуба ЦСКА в «Автомобилист». Московский ХК получил денежную компенсацию за уход 28-летнего игрока.

