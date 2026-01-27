«Ожидали сопротивления»: форвард «Автомобилиста» о матче с «Амуром» Форвард «Автомобилиста» Мэйсек заявил, что матч с «Амуром» стал тяжелой игрой

Последний хоккейный матч «Автомобилиста» с «Амуром» стал тяжелой игрой, заявил в беседе с ЕАН форвард уральского клуба Брукс Мэйсек. По его словам, «Автомобилисты» ожидали серьезного настроя от противников.

Конечно, ожидали серьезно сопротивления от «Амура». Эта команда борется за плей-офф, для них каждый матч сейчас на вес золота. Они хотят продлить свой сезон, поэтому мы понимали, что нас ждет очень тяжелая игра против хорошо настроенного соперника, — высказался Мэйсек.

Он признался, что очень доволен результатами январской домашней серии. По словам спортсмена, «Автомобилист» не проиграл ни одной игры в основное время за исключением поражения в овертайме. Пять побед стали отличным показателем работы команды, заключил хоккеист.

