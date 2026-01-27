Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 18:32

Патриарх Кирилл раскрыл, сколько школьников выбирают курс ОПК

Патриарх Кирилл: почти 46% учеников выбирают курс ОПК в школах

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Почти половина российских школьников выбирает для изучения модуль «Основы православной культуры», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе своего выступления на Рождественских чтениях в Кремлевском дворце. Он отметил, что данный образовательный курс предпочли около 46% учащихся. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Спас» в соцсети «ВКонтакте».

Выбор Основ православной культуры в РФ составил почти 46% <…> Замечательно, что наряду с государственными школами сейчас существует немало частных школ, лицеев, гимназий. Растет процесс частных школ с православным компонентом, — сказал патриарх.

По мнению главы РПЦ, такие школы должны давать детям не только качественные знания, но и формировать устойчивое христианское мировоззрение. Он подчеркнул, что подобные учреждения способны стать надежной путевкой в будущую жизнь для подрастающего поколения.

В своем выступлении патриарх отдельно остановился на проблеме авторитета учителя в современном обществе. Он подверг критике либеральные тенденции в воспитании, которые, по его словам, нередко приводят к искажению отношений между педагогами и учениками.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что главной угрозой для современного общества стало размытие нравственных ориентиров. Он подчеркнул, что именно от следования нравственному закону зависит устойчивость любого социума. Глава РПЦ также отметил, что в России под влиянием модных тенденций нередко продвигаются практики, ведущие к эрозии морали.

Россия
Патриарх Кирилл
школьники
православие
