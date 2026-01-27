Если Украина присоединится к Европейскому союзу, «есть угроза распространения терроризма» в остальных странах-участницах, такое мнение в социальной сети Х высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, не исключено, что в таком случае украинцы начнут беспрепятственно перемещаться по Европе. Мема убежден, что Киев не готов к такому шагу.

[Президент Украины] Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы, — заявил политик.

Ранее источник в российских силовых структурах узнал об учащении случаев, когда украинцы пытаются напролом прорвать границу, чтобы избежать призывы на службу. Граждане страны выбирают все более опасные маршруты для бегства.

До этого получившая статус беженца в США украинка призналась, что живет в постоянном страхе депортации. Девушка почти не покидает своего жилища. Многих ее знакомых, включая официально трудоустроенных, уже выслали из США.