Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 18:24

«Есть угроза»: в Финляндии увидели риск вступления Украины в ЕС

Политик Мема: вступление Украины в ЕС грозит распространением терроризма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Если Украина присоединится к Европейскому союзу, «есть угроза распространения терроризма» в остальных странах-участницах, такое мнение в социальной сети Х высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, не исключено, что в таком случае украинцы начнут беспрепятственно перемещаться по Европе. Мема убежден, что Киев не готов к такому шагу.

[Президент Украины] Владимир Зеленский говорит, что Украина готова вступить в ЕС в этом году или в следующем. Я не думаю, что Украина готова к вступлению в ЕС. Там слишком много коррупции, к тому же в стране необходимо провести выборы, — заявил политик.

Ранее источник в российских силовых структурах узнал об учащении случаев, когда украинцы пытаются напролом прорвать границу, чтобы избежать призывы на службу. Граждане страны выбирают все более опасные маршруты для бегства.

До этого получившая статус беженца в США украинка призналась, что живет в постоянном страхе депортации. Девушка почти не покидает своего жилища. Многих ее знакомых, включая официально трудоустроенных, уже выслали из США.

Европа
Евросоюз
Финляндия
Украина
украинцы
терроризм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток-лыжник разбился на горнолыжном курорте на глазах отца
Лайфхаки для экономии электроэнергии дома: как сократить траты на ЖКУ
Селфи с хищником обернулось кошмаром для туристки
Диета «Стол № 8»: полный список продуктов и меню на неделю при ожирении
Объявление о продаже аэропорта Домодедово исчезло с «Авито»
Дочь Ефремова объяснила неэтичность назначения Богомолова в Школу-студию
Экс-нардеп объяснил, почему замерзающие украинцы не выходят на протесты
Лайфхаки для ухода за растениями: советы для начинающих
Лазер и плазма: граница эффективности современных технологий резки металла
Макрон установил новый рекорд по непопулярности среди французов
Захарова ответила на обвинения Кишинева в адрес Москвы
Российским дачникам рассказали, к чему их обяжут с марта
Минпросвещения анонсировало переход всех школ на единые учебники
Патриарх Кирилл разочаровался в уровне взаимодействия вузов и РПЦ
«Патентованный нацист»: раскрыто, кто может возглавить ВСУ
Баскетбольный эксперт оценил игру россиянина Демина в НБА
Захарова ответила на провокационный выпад главы парламента Молдавии
«Мать года»: Диброва ответила хейтерам после критики фотосессии с детьми
Россиян предупредили об изменениях в системе расчета алиментов
Патриарх Кирилл раскрыл, сколько школьников выбирают курс ОПК
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.