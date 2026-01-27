Аналитик ответил, какие энергетические объекты могли попасть под удар в Одессе

Вооруженные силы России могли поразить резервуары с нефтепродуктами в Одессе, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он добавил, что разрушение объектов могло вызвать пожар.

Нефтепровод Одесса — Броды простаивал, но вдоль него есть всевозможные резервуарные парки. У каждого нефтепровода есть подобная система, чтобы балансировать объем прокачки. Вдоль располагаются резервуары, чтобы, если где-то что-то повреждено или идет ремонт, можно было качать туда. Если участок остановлен или проходит ремонт, то можно качать из этого резервуара, чтобы весь нефтепровод не останавливать. Эти резервуары могли быть использованы для хранения нефтепродуктов, то есть использованы как топливные базы, — объяснил Юшков.

Аналитик отметил, что инфраструктура нефтепровода включает в себя разные объекты, такие как линии электропередач, подстанции, трансформаторы. Он добавил, что все насосы, используемые для перекачки нефти, работают на электричестве, и они тоже могли быть целью удара российской армии.

Во-первых, могли быть удары по вот этим резервуарам, которые могли быть перепрофилированы в топливные хранилища. Во-вторых, если попали по самой трубе и она горит, то там могли быть остатки нефти. И самое главное — всевозможные нефтяные пары могут гореть, потому что оттуда откачивали нефть. Или эти дизельгенераторы — для них же тоже топливо хранится где-то рядом, — резюмировал Юшков.

Ранее пресс-служба украинского холдинга «ДТЭК» заявила, что в энергетическом объекте в Одессе зафиксированы колоссальные разрушения. По оценке специалистов, повреждения настолько масштабны, что восстановление оборудования займет продолжительное время.