https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московские «армейцы» на своей площадке всухую обыграли подмосковный «Витязь» (3:0). В нынешнем сезоне это уже четвёртая встреча соперников: ЦСКА выиграл трижды (ранее — 3:2 в овертайме и 6:1), «Витязь» — один раз (2:1). После окончания матча NEWS.ru взял эксклюзивные интервью у белорусского защитника подмосковной команды Ильи Шинкевича и его «армейского» коллеги по амплуа, кандидата в сборную России Алексея Марченко.

Шинкевич: выбор на Матч звёзд Сёмина, Самонова и меня — показатель высокого уровня подмосковной команды

— На мой взгляд, игра была равная. Мы не использовали выгодные моменты — например, численный перевес в одного игрока в течение пяти минут в третьем периоде, когда у ЦСКА было удаление до конца матча. Если бы нам удалось забить, думаю, игра пошла бы совсем по-другому.

— Первый пропущенный «Витязем» гол в концовке второго периода — это фактически несчастный случай: команда играет в большинстве, но получает контратаку, в которой соперник с аптекарской точностью попадает в верхний угол...

— Ну да, такое случается. Нападающий ЦСКА очень удачно попал в самый угол ворот. Тут больше нечего сказать. Можно даже назвать этот гол курьёзным.

— «Витязь» в конце лета и начале осени дважды обыгрывал ЦСКА — 5:0 на предсезонном Кубке мэра Москвы и 2:1 — в гостях в официальном матче регулярного чемпионата КХЛ, но затем «армейцы» стали брать убедительные реванши: разгром 6:1 был недавно в Подольске, теперь — сухая победа 3:0. В чём причина, почему результаты очных встреч коренным образом изменились?

— В последнем нашем поединке всем было очевидно, что игрового преимущества у «армейцев» не было — просто они удачно использовали свои моменты. Хотя у нас тоже были шансы, и нужно было забивать. Так что я бы не стал говорить о какой-то тенденции в наших встречах с ЦСКА.

— Первый матч за «Витязь» сыграл нападающий Куинтон Хауден, только что перешедший в подмосковную команду. Что можете о нём сказать, сможет ли он реально усилить «Витязь»?

— Конечно, он может нам помочь. Хауден — неплохой центральный нападающий, я его знаю ещё с тех пор, когда мы вместе играли за минское «Динамо». И в своём дебютном матче за «Витязь», как мне показалось, он неплохо себя проявил. Очевидно, что Куинтон сразу воспринял стратегию и тактику нашей команды, поэтому длительного времени на адаптацию в «Витязе» ему не потребуется.

— Сильно ли сказался на боеспособности «Витязя» тот обмен, в результате которого команду покинули нападающий Артём Швец-Роговой и голкипер Александр Самонов?

— Давайте не будем трогать эту тему (улыбается).

— Но игровой спад, который случился у «Витязя» в ноябре, может быть связан с изменениями в составе команды?

— Я не буду это комментировать.

— Хорошо, тогда спрошу о более приятном. Определены составы всех команд на предстоящий в середине января Матч звёзд КХЛ, и ваша фамилия есть в этом списке. Какие эмоции испытали, узнав, что примете участие в этом празднике хоккея?

— Безусловно, для меня стало сюрпризом, когда мне позвонили и сказали, что я выбран для участия в Матче звёзд. Сам-то я за итогами голосования не следил, но друзья по телефону сообщили мне эту новость. Конечно, это была очень приятная неожиданность.

— Видимо, постарались болельщики минского «Динамо», за которое вы в своё время выступали, да и вообще белорусские любители хоккея?

— Не сомневаюсь, что большая часть голосовавших за меня точно живёт в Белоруссии (смеётся). И большое им за это спасибо!

— Кстати, вы не в единственном числе будете представлять «Витязь» на Матче звёзд — также выбор пал на опытнейшего капитана подмосковной команды Александра Сёмина...

— ...А если ещё Сашу Самонова посчитать, который совсем недавно играл за нашу команду, то можно сказать, что «Витязь» на Матче звёзд будет представлен сразу тремя игроками. Думаю, этот факт свидетельствует о достаточно высоком уровне нашей команды.

— Не так давно руководители вашей страны и белорусского спорта заявляли, что готовы оказать помощь российским спортсменам и, в частности, хоккеистам, на Олимпийских играх в случае, если санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступят в силу. Можете объяснить, как представитель белорусской сборной, в чём может выражаться эта помощь?

— Знаете, я такие вопросы тоже не хотел бы комментировать.

— Тогда вопрос можно сформулировать так: если бы перед белорусскими атлетами встал выбор, ехать на Игры без флага и гимна или не ехать вовсе, вы бы что выбрали?

— Я не нахожусь в такой ситуации, поэтому сложно давать ответ на этот вопрос. Но думаю, что спортсмены работают всю жизнь, для того чтобы поехать на Олимпиаду и проявить все свои лучшие качества.

— Иными словами, любую возможность выступить на Играх, пусть даже в нейтральном статусе, упускать нельзя?

— Так оно и есть. Ведь не следует забывать о спортсменах из других видов спорта, у которых нет таких длительных соревнований, как тот же чемпионат КХЛ в хоккее, и для них целью всей карьеры является успешное выступление на чемпионатах мира и Олимпийских играх. И я считаю неправильным лишать их такой возможности.

Марченко: «Витязь» — очень сложный для ЦСКА соперник

— Согласны, что «Витязь» в первом периоде неплохо выходил из-под прессинга «армейцев» и довольно долго контролировал шайбу в вашей зоне?

— Действительно, соперник неплохо начал матч. Ларс (голкипер ЦСКА Юханссон. — NEWS.ru.) неплохо отыграл этот отрезок, действовал уверенно, после чего мы смогли переломить ход игры.

— Во второй трети матча игра тоже долгое время была равной, но ключевым стал эпизод с удалением в составе ЦСКА. «Витязь» мог реализовать большинство, а вместо этого в меньшинстве забили «армейцы»...

— Да, Сергей Калинин здорово в этом эпизоде сыграл: протащил шайбу из своей зоны, сделал паузу и отлично попал в дальний верхний угол ворот. Молодец! Это был действительно один из ключевых моментов матча.

— Подмосковная команда здорово насолила «армейцам» на предсезонном Кубке мэра Москвы, обыграв вас 5:0, а затем обыгрывала на выезде и уже в официальном поединке (2:1). С тех пор встречи с «Витязем» по-прежнему принципиальны для игроков ЦСКА?

— Думаю, любая игра принципиальна, всегда хочется выигрывать. Но что касается «Витязя», я бы вспомнил, что у нас с ними и в прошлом сезоне были очень тяжёлые поединки. Так что это очень сложный для нас соперник.

— Но, судя по последним победам — 6:1 недавно в Подольске и 3:0 теперь — «армейцы» нашли ключик к этому сопернику?

— Мне кажется, многое решили моменты, когда игра шла в неравных составах. В выездной встрече в Подольске нам дважды удалось использовать численное преимущество, и это стало одним из решающих факторов. А сейчас многое решил, как мы уже говорили, гол Калинина в меньшинстве. Плюс важно, что когда соперник взял просмотр на положение вне игры при нашем втором голе, и их запрос не подтвердился, последовало удаление, которое мы реализовали.

— Кстати, что скажете по поводу этого правила, когда команда наказывается двухминутным штрафом, если взятый ею видеоповтор оказывается «ложной тревогой»? Оно справедливо?

— Ну, если оно принято и применяется на практике, то нет смысла его обсуждать.

— Накануне петербургский СКА одержал победу в Новосибирске над «Сибирью» и на одно очко опередил ЦСКА на вершине турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. Обращали на это внимание при подготовке к игре с «Витязем»? Было ли принципиально вернуть себе лидерство на «Западе»?

— Повторюсь, что в первую очередь хочется побеждать в каждом матче, а что происходит в таблице — дело второстепенное. Понятное дело, что мы следим за результатами матчей других команд, прежде всего, конкурентов, но самое главное — своя игра.

— Календарь чемпионата подарил ЦСКА возможность завершить год домашней серией игр, последняя из которых пройдёт 30 декабря с ярославским «Локомотивом». Отличный повод победами поздравить болельщиков с наступающим Новым годом?

— Конечно, хочется с хорошим настроением войти в Новый год. А пожелать всем хочу, в первую очередь, здоровья. Болельщикам — почаще приходить на хоккей, поддерживать свою команду, а мы, в свою очередь, постараемся радовать их хорошим хоккеем.