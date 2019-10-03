В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались действующий обладатель Кубка Гагарина — столичный ЦСКА — и ставший открытием старта нынешнего сезона подмосковный «Витязь». Встреча, проходившая на площадке «армейцев» в Парке легенд, завершилась победой гостей — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).
На 11-й минуте чешский нападающий ЦСКА Иржи Секач открыл счёт в матче, однако во втором периоде «Витязь» дважды наказал «красно-синих» за удаления, реализовав численное преимущество. Авторами голов стали финские форварды «бело-красных» Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37-я).
Голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил 44 из 45 бросков «армейцев» в створ его ворот. Надёжная игра вратаря напомнила, как «Витязь» всухую разгромил (5:0) ЦСКА на августовском предсезонном Кубке мэра Москвы.
Одержав десятую победу подряд, «Витязь» установил новый клубный рекорд по этому показателю. С 22 набранными очками в 12 матчах команда Михаила Кравеца вышла на первое место в общей таблице КХЛ, опередив ЦСКА на одно очко.
В другом поединке игрового дня минское «Динамо» дома обыграло челябинский «Трактор» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).
У хозяев шайбы забросили Илья Казьянин (5-я минута), Андрей Степанов (6-я), Марк-Андре Граньяни (29-я), Франсис Паре (38-я) и Шэйн Принс (за 22 секунды до финальной сирены, в пустые ворота).
У гостей отличились Ессе Виртанен (28-я минута), Демид Мансуров (46-я) и Антон Глинкин (53-я).
19-летние белорус Казьянин и россиянин Мансуров забросили свои первые шайбы в КХЛ.
Омский «Авангард» всухую разгромил в гостях рижское «Динамо», ранее писал News.ru.
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