https://static.news.ru/photo/0d03f49a-e666-11e9-89d7-fa163e074e61_660.jpg Иржи Секач Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В центральном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) встречались действующий обладатель Кубка Гагарина — столичный ЦСКА — и ставший открытием старта нынешнего сезона подмосковный «Витязь». Встреча, проходившая на площадке «армейцев» в Парке легенд, завершилась победой гостей — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

На 11-й минуте чешский нападающий ЦСКА Иржи Секач открыл счёт в матче, однако во втором периоде «Витязь» дважды наказал «красно-синих» за удаления, реализовав численное преимущество. Авторами голов стали финские форварды «бело-красных» Пекка Йормакка (23-я минута) и Миро Аалтонен (37-я).

Голкипер подмосковной команды Александр Самонов отразил 44 из 45 бросков «армейцев» в створ его ворот. Надёжная игра вратаря напомнила, как «Витязь» всухую разгромил (5:0) ЦСКА на августовском предсезонном Кубке мэра Москвы.

Одержав десятую победу подряд, «Витязь» установил новый клубный рекорд по этому показателю. С 22 набранными очками в 12 матчах команда Михаила Кравеца вышла на первое место в общей таблице КХЛ, опередив ЦСКА на одно очко.

В другом поединке игрового дня минское «Динамо» дома обыграло челябинский «Трактор» — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

У хозяев шайбы забросили Илья Казьянин (5-я минута), Андрей Степанов (6-я), Марк-Андре Граньяни (29-я), Франсис Паре (38-я) и Шэйн Принс (за 22 секунды до финальной сирены, в пустые ворота).

У гостей отличились Ессе Виртанен (28-я минута), Демид Мансуров (46-я) и Антон Глинкин (53-я).

19-летние белорус Казьянин и россиянин Мансуров забросили свои первые шайбы в КХЛ.

Омский «Авангард» всухую разгромил в гостях рижское «Динамо», ранее писал News.ru.