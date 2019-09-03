Олимпийский чемпион Пхёнчхана-2018, 28-летний форвард ЦСКА Сергей Калинин после домашней волевой победы (3:2) над казанским «Ак Барсом» в эксклюзивном интервью News.ru признался, что ему нравится переход Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на маленькие площадки, а также отметил, что новички, пришедшие в команду летом, однозначно сделали команду сильнее.

«Хорошо бы, чтобы все площадки в КХЛ привели к единому знаменателю»

— ЦСКА на старте сезона сразу достались два серьёзных соперника — фавориты Восточной конференции омский «Авангард» и казанский «Ак Барс». Тяжело начинать чемпионат в таком режиме?

— Думаю, сейчас любая команда может преподнести сюрприз, а нам противостояли команды топовые. Обе игры против «Авангарда» и «Ак Барса» получились сложными, но в сезон всегда непросто входить. Тренировочные сборы, тяжёлые нагрузки всё равно сказываются в первых матчах. Но, на мой взгляд, ЦСКА хорошо провёл обе встречи. С «Авангардом» мы сами, можно сказать, отдали игру, пропустили ненужные голы. Хорошо, что во втором поединке с «Ак Барсом» удалось одержать победу.

— «Авангард», с которым ЦСКА всухую, в четырёх матчах, разобрался в финале плей-офф прошлого сезона, впервые за долгое время обыграл «армейцев». Команда Боба Хартли изменилась, стала сильнее за прошедшие месяцы?

— Не знаю, насколько «Авангард» поменялся. На самом деле всё зависит от нас, от нашей игры. На неё мы в первую очередь и обращаем внимание.

— Без Зинэтулы Билялетдинова и с Дмитрием Квартальновым на посту главного тренера — это уже совсем другой «Ак Барс»?

— Сложно делать выводы по одной игре. Тем более что сейчас площадки уменьшились и игра многих команд, соответственно, поменялась. Мы тоже стараемся перестраиваться, но ещё не до конца поняли, как нужно правильно играть на маленьких площадках. Но, думаю, в этом плане все в равных условиях, потому что всем приходится привыкать к новым размерам льда.

Игрок ХК "Ак Барс" Мэттью Фрэттин (слева), игрок ПХК ЦСКА Сергей Толчинский (в центре) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК "Ак Барс" (Казань) Владимир Федоренко/РИА Новости

— Лично для вас на каких площадках удобнее играть? Вы ведь в своё время в НХЛ успели получить опыт игры в канадских коробках.

— Мне нравится, что наша лига переходит на маленькие площадки. Теперь было бы хорошо, чтобы все клубы, все ледовые дворцы пришли к единому знаменателю, чтобы не было разнобоя: кто-то играет на канадских коробках, а кто-то — на финских.

— На предсезонном турнире на Кубок мэра Москвы ЦСКА обыграл «Динамо» и «Спартак», но был разгромлен подмосковным «Витязем» со счётом 5:0. Это было для команды тревожным звонком, заставило задуматься об игровых проблемах?

— Это часть подготовки к сезону, и подобные игры случаются. Может быть, они даже полезнее, чем победы на предсезонных турнирах. Есть повод сделать выводы и провести работу над ошибками.

«Киселевич молодец, что попробовал свои силы за океаном»

— Состав ЦСКА в межсезонье практически не изменился: лишь вернулся после годичной командировки в НХЛ защитник Богдан Киселевич и из Казани перешёл чешский форвард Иржи Секач. Эти игроки серьёзно усилили команду?

— Сто процентов усилили! Иржи в матче с «Ак Барсом» это доказал, забросив две шайбы. Это были очень нужные и своевременные голы, которые принесли нам победу. Богдан тоже без особых проблем влился в коллектив, в котором он раньше долгое время играл, всех ребят хорошо знает. То есть новички вошли в состав в рабочем режиме, и дальше ЦСКА остаётся только прибавлять в игре и побеждать.

— Над Киселевичем в команде не подшучивали, что он не закрепился в НХЛ и вернулся в ЦСКА спустя год?

— Нет, потому что всякое бывает. Многие из ребят там играли и знают, что НХЛ — очень серьёзная лига. Наоборот, Богдан молодец, что съездил за океан, попробовал свои силы и, возможно, через какое-то время вновь попробует там закрепиться.

— В первых двух матчах регулярного чемпионата КХЛ ворота ЦСКА защищал не Илья Сорокин, а Ларс Юханссон. Тренерский штаб команды объяснял это решение?

— Нет, нам ничего не объясняли. В тренерский штаб входят специалисты, работающие с вратарями. Вот они обсудили этот вопрос с главным тренером, и если было принято решение сделать ставку на Юханссона, то оно наверняка было тщательно взвешено.

— В матче с «Авангардом» Юханссон пропустил шайбу от защитника омичей Максима Чудинова, бросавшего со своей половины поля. Этот гол сильно психологически повлиял на шведского вратаря?

— После той ошибки Ларс провёл очень хорошую игру против «Ак Барса», и это можно назвать достойной реакцией голкипера на предыдущий матч. Юханссон против казанцев сделал несколько отличных спасений и оставил нас в игре, что дало нам шанс переломить ход встречи и одержать победу.

— ЦСКА после завоевания Кубка Гагарина будет сложнее в нынешнем сезоне удержаться на достигнутой высоте?

— Как я уже сказал, всё зависит только от нас. В принципе, нам и в прошлом сезоне игры давались нелегко, все команды на ЦСКА настраивались максимально, все хотели нас победить. Думаю, в этом сезоне всё будет примерно так же.